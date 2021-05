El periodista de La Red, Víctor Gómez, se refirió a esta ‘bomba’ que lanzó al acusar a Lautaro de Buin de arreglar partidos en el Campeonato de Segunda División 2020, el cual ganó.

En conversación con El Expreso PM, el reportero aclaró que la ANFP no se ha comunicado con él para conocer más detalles de esta tremenda denuncia.

“La ANFP directamente no me llamó, me envió un carta, en la que en negrillas y poniendo un plazo de 24 horas, me pide que me retracte. Estaba internado en la clínica, así que asumo que debe haber sido por el día 12 o 13 de abril. Está firmada por el secretario ejecutivo y por el oficial de cuentas”, dijo.

Sin embargo, el reportero reveló que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, señaló que ellos como entidad nunca recibieron una denuncia o antecedente sobre el caso, algo que Víctor Gómez desmintió categóricamente.

“Acaba de hablar para La Tercera Pablo Milad, diciendo que ellos nunca han recibido una denuncia o antecedente, y que nos solicitaron a nosotros la opinión. Y ahí hay dos actos absolutamente falsos: el primero es que tanto Milad, el gerente de negocios, y el secretario ejecutivo, el día 24 de marzo, a las 16:30 horas, con dirigentes de la Segunda División, recibieron todos los antecedentes con detalles, tanto partidos amañados, involucrados y amenazas. Y con sola esa información… debiera haber iniciado inmediatamente una investigación interna y haber puesto los antecedentes ante la justicia”, señaló.

“Pues bien, no lo hicieron, hasta el día de hoy lo niegan, y ahora sale declarando Milad diciendo que ellos no han recibido la denuncia. Es mentira”, lanzó.

El periodista entregó otro importante antecedente para probar que sus dichos son reales, revelando que Milad se reunió con dos de los involucrados en esta investigación por arreglos de partidos.

“Pablo Milad, personalmente, se comunicó con dos de los investigados de estar involucrados en actos de corrupción, y dijo lo siguiente: que yo le había dado sus nombres, nadie sabía los nombres, nadie lo sabe todavía. Yo ni en la última columna los di”, sentenció.