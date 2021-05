Marko Biskupovic fue oficializado como nuevo refuerzo de Magallanes en la Primera B el pasado 29 de abril y debutó este lunes, pero si bien esa es su actividad primordial, su tiempo ‘libre’ lo ocupa en otras actividades. El defensor central también trabaja como veedor para el Midtjylland de Dinamarca y cursa un Máster de Big Data Deportivo. “Me estoy preparando para el día de mañana poder ser Director deportivo, pero ahora la prioridad es Magallanes” cuenta.

En conversación con BioBioChile, sobre su relación con el club danés, el defensor de Magallanes explica que “trabajo en el área de Scouting o algo por el estilo”.

Pero sus ganas de aprender y capacitarse comenzaron mucho antes. En 2016 Biskupovic fue a jugar al Kalmar FF de Suecia, donde vivió su primera experiencia en el fútbol europeo.

“Cuando me fui a jugar a Suecia me puse a estudiar en una universidad de Dinamarca. Primero fue algo así como administración de empresas y después saqué el Sports Management (el símil a Gestión deportiva en Chile) y ahí me empezó a picar el ‘bichito’ de convertirme el día de mañana en gerente deportivo. Profesionalizar todo eso en base a lo que aprendí en esa carrera y ahora me metí a hacer un Máster de Big Data deportivo en una universidad española”, comenta el exDeportes La Serena, que estudió en el University College of Northern Denmark de manera online, misma modalidad que aprovecha por estos días en su nuevo desafío académico.

“Leyendo e informándome me di cuenta de que este club (Midtjylland) era como uno de los más innovadores en ese sentido y comparten plataforma y el mismo dueño con el Brentford de Inglaterra, entonces estaban tratando de sacar ventajas por ese lado y armar un proyecto sustentable en el tiempo”, complementa Biskupovic.

El club de moda en los países nórdicos

El FC Midtjylland es un equipo que se creó en 1999 y si bien desde entonces ha tenido buenos resultados, el club dio un salto de calidad luego de que en 2014 Matthew Benham adquiriera la mayoría de las acciones. Pero ¿Quién es Matthew Benham? Es un inglés que estudió Física en la Universidad de Oxford y luego trabajó en renombradas empresas, como el Bank of America. Pero identificó un nicho y renunció.

Se dedicó a las apuestas deportivas, ya que a través del análisis de datos generó algoritmos para tener una ventaja sobre las casas de apuestas, mismo método que tiene bastante importancia en los equipos que adquirió: Brentford de Inglaterra y Midtjylland en Dinamarca. De hecho creó una empresa de consultoría sobre apuestas deportivas a través del análisis de datos y que ocupa para analizar el rendimiento de sus equipos.

El 2015, un año después de que Benham compró el equipo, el Midtjylland ganó por primera vez la Superliga danesa. Desde entonces se han coronado 3 veces en la máxima división, han ganado una vez la Copa de Dinamarca y son favoritos para quedarse con la actual edición de la Superliga. El gran salto de calidad ha provocado que tengan presencia constante en torneos continentales y en la temporada 2020/2021 se lograron meter en la fase de grupos de Champions League, donde hasta le sacaron un empate al poderoso Liverpool de Klopp.

El defensor central chileno explica que “Me hice un perfil en Linked in y ahí encontré ese trabajo que había que postular y hacer pruebas para entrar al club. Aparte sentía que me faltaba capacitarme para el día de mañana ser un buen gerente o algo así, en el área de scouting”.

“Es part time. Les avisé que no puedo estar full time, que lo puedo hacer en ciertos tiempos. Accedieron, me hicieron unas pruebas, tuve que ver partidos, hacer algunos análisis. Lo hago en el tiempo que puedo, entre los entrenamientos como jugador de Magallanes y los estudios”, complementa.

Luego de pasar las pruebas, Biskupovic explica que le enseñaron a usar las herramientas con las que trabajan en el Midtjylland y entusiasmado cuenta que “he aprendido un montón. Ojalá me sirva el día de mañana para poder aplicarlo en algún club”.

Sobre su rol en específico en el club europeo, añade que “a este club últimamente le ha ido super bien, por lo mismo tiene una idea muy clara de lo que necesitan para el equipo y cómo quieren jugar así es que en base a eso intentar de elegir jugadores, recomendar y cosas así”.

Pese a todo lo anterior, aclara que su prioridad y mayor compromiso en este momento es con Magallanes. “Voy avisando en base a mi disponibilidad y cuántos reportes puedo hacer. Por ejemplo si tengo una semana pesada con partidos (con Magallanes), o con entrenamientos, o tareas para la universidad, les digo que no tengo mucha disponibilidad”, explica.

Además, Biskupovic sigue capacitándose de manera paralela: cursa un Máster en Big Data deportivo, justamente un tema en el que el club danés en el que trabaja es una referencia.

Sobre el análisis de datos, explica que “para mí no es algo en que los clubes tienen que basar todas sus decisiones. Para mí, lo bueno que hace este club (Mydtjylland) es que mezclan la analítica de datos con el ojo humano, que somos nosotros que estamos viendo partidos, y también analizan la parte económica, los contextos de los jugadores y un montón de cosas que ponen en la balanza para intentar minimizar el margen de error al máximo”.

“Creo que esta manera de trabajar la deberían hacer todos los clubes el día de mañana para intentar que tengan un proyecto serio a largo plazo. Ellos saben que no pueden competir con los demás clubes de Champions en cuanto a plata y por lo mismo intentan de usar los recursos humanos de la gente que trabaja en el club para sacar ventajas por ese lado”, añade.

“Hoy en día estoy enfocado, primero en mi carrera futbolística y al mismo tiempo complementarlo para el día de mañana cuando me tenga que retirar esté preparado y me vaya bien”, sentencia el defensor de 31 años, que espera seguir adquiriendo experiencia y conocimiento mientras pueda continuar con su carrera profesional dentro del campo de juego.