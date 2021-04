Diego ‘Mono’ Sánchez, arquero de Unión Española y primer invitado a “Sabor a Gol”, el nuevo programa de TNT Sports, aseguró que es el mejor arquero de Chile y que podría ser el titular de Colo Colo.

En la apetitosa conversación con el chef Tomás Olivera, el guardametas repasó los inicios de su carrera y se despachó un par de frases que, de seguro generarán discusión.

“De chico partí jugando de delantero, en el colegio. Siempre hice goles, pero mi papá fue arquero de Palestino y me inculcó el rol. Posteriormente me metió a Palestino, siendo mi profesor de arqueros con el paso del tiempo. Me retaba en el entrenamiento y en la casa”, aseguró Sánchez entre risas.

Luego, consultado por en cuál “equipo grande” podría jugar, el ‘Mono’ se envalentonó e indicó que “a Brayan Cortés podría quitarle la titularidad”.

“Es joven, pero creo que a Colo-Colo, mi estilo y forma de ser, junto con la experiencia, le servirían mucho (…) Soy el mejor portero de Chile, siempre lo he dicho”, agregó el arquero hispano.

Por último, Sánchez tuvo halagos para Matías Dituro, portero de Universidad Católica. “Es un arquerazo, tiene buen pie, buen juego aéreo y liderazgo. Tiene todo para ser lo que está siendo ahora”, concluyó el ‘Mono’.

Vale mencionar que “Sabor a Gol” se estrenará este jueves 29 de abril a las 22:00 horas, por todas las señales de TNT SPORTS.