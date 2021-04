El próximo viernes arrancará la sexta fecha del Campeonato Nacional 2021, con el compromiso que jugarán Everton y Deportes La Serena en Viña del Mar.

Ya en la jornada del sábado, Unión Española recibirá en el “clásico de colonias” al puntero Audax Italiano, mientras que Colo Colo visitará a Ñublense en Chillán.

El día domingo, Deportes Melipilla recibirá al campeón Universidad Católica y, el lunes, Universidad de Chile con Santiago Wanderers cerrarán la fecha en Rancagua.

Programación sexta fecha del Campeonato Nacional 2021:

Viernes 30 de abril:

Everton vs Deportes La Serena, 20:00 horas, Estadio Sausalito.

Sábado 1 de mayo:

Unión La Calera vs Deportes Antofagasta, 12:30 horas, estadio Nicolás Chahuán.

Unión Española vs Audax Italiano, 15:30 horas, estadio Santa Laura.

Ñublense vs Colo Colo, 18:00 horas, estadio Nelson Oyarzún.

Domingo 2 de mayo:

Cobresal vs Curicó Unido, 11:00 horas, estadio El Cobre.

Huachipato vs O’Higgins, 15:30 horas, estadio Huachipato-CAP Acero.

Deportes Melipilla vs Universidad Católica, 18:00 horas, estadio Nicolás Chahuán.

Lunes 3 de mayo:

Universidad de Chile vs Santiago Wanderers, 20:30 horas, estadio El Teniente.

Equipo libre: Palestino.