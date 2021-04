Hizo historia. Cindy Nahuelcoy, jueza asistente FIFA, se convirtió en la primera mujer en arbitrar un Superclásico este domingo, en la victoria 1-0 de Colo Colo sobre Universidad de Chile.

Por lo anterior, la jueza de línea no ocultó su felicidad y orgullo y, en diálogo con El Expreso PM, destacó lo hecho en el Estadio Monumental.

“Fue un partido súper importante, que no me lo esperaba. Estoy super agradecida de la oportunidad que me dio la Comisión. Espero día a día ir sumando mejores cosas dentro del arbitraje nacional, no solamente para mí, sino que también para el fútbol femenino en general”, partió destacando Nahuelcoy.

Consultada por una jugada donde fue protagonista, el gol anulado a Gabriel Costa, la jueza sostuvo que “se ensayan esas situaciones de juego, tenía que estar muy concentrada para tomar una decisión. Fue un fuera de juego super fino pero fue una buena decisión, quedé muy contenta con el resultado del partido en general”.

Respecto a si existió presión por asistir en un Superclásico, la árbitra detalló que “haya o no haya gente, si hay presión creo que va a ser la misma. En mi caso, cuando hay público o estadio lleno uno siente ruido en general. En lo personal eso no me afecta mucho”.

Luego, consultada por quiénes reclaman más en el fútbol, Nahuelcoy comentó que “las mujeres son más mañosas para jugar, reclaman más. Pero los hombres son más teatreros, es un talento que tienen ellos, un don”.

Finalmente, respecto a partidos en los que ha sentido que fue disminuida por ser mujer, la jueza contó que “la única vez que me trataron mal fue cuando estaba en Santa Cruz, en un partido por Segunda División. El público de allá es de otra generación, son gente más adulta que tiene otra mentalidad que uno no puede cambiar”.

“Las nuevas generaciones son diferentes, yo voy a otros partidos y no recibo insultos, nunca me han tratado mal, he tenido un muy buen recibimiento. Yo creo que la gente valora que esté en el fútbol”, concluyó Nahuelcoy.