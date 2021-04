El próximo martes se estrenará un nuevo capítulo de Historias de Cracks en TNT Sports, donde Claudio Palma charlará con el ídolo de Colo Colo y La Roja, Carlos Humberto Caszely, quien analizará su legado futbolístico, recordando inéditas historias de su época activa como delantero y repasando una carrera llena de matices, que hoy lo tienen dentro de los futbolistas más respetados en la historia del país.

“El colocolino me ama y el de otros equipos me respeta, eso es impagable. Son muchos los hinchas de otros clubes que se me acercan, ahora por una selfie y antes por un autógrafo. Me dicen, ‘Ud. jugaba en el rival pero tiene toda mi admiración’. Eso no lo puedo negar porque es así y lo vivo día a día”, señalará orgulloso el también autodesignado “gerente”.

Caszely repasará en detalle su carrera en España, asegurando que su venta al Levante ayudó a construir el sector Cordillera del estadio Monumental y proyecta: “Seguramente cuando me muera, le van a poner mi nombre”.

Asimismo, también hablará sobre su amistad con la leyenda del fútbol holandés y mundial, Johan Cruyff, destacando su opción de haber llegado al Barcelona, cuando el “chino” militaba en el equipo rival, el Espanyol, “hicimos una gran amistad con Cruyff (…) Él le pidió al presidente del Barça que yo llegara al club (…) Hoy pienso que si hubiera llegado, tal vez la puerta 74 del estadio del Espanyol no llevaría mi nombre”, sentencia el goleador histórico de los albos.

Estos serán algunos de los temas que “el rey del metro cuadrado” abordará junto a Claudio Palma, la periodista Verónica Brunatti y el fisiatra, Mario Mondini, en una nueva edición de Historias de Cracks, la que se estrenará el martes 20 de abril a las 22:00 horas, por todas las pantallas de TNT SPORTS.