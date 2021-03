Deportes Antofagasta tuvo la posibilidad de vacunar contra el coronavirus a todo su plantel. Sin embargo, el defensor Nicolás Demartini se negó.

¿La razón? Priorizó al personal de salud, docentes y gente de riesgo.

Los directivos del club explicaron que consiguieron la prioridad en la vacunación debido a que son el equipo que más viaja en Primera División. Esto quiere decir que existe un mayor riesgo de contagio.

El jugador de 21 años, que llegó hace poco de Temperley, recibió la noticia a los pocos días pero se negó a la vacuna.

“Cuando el médico nos contó la situación, muchos estaban de acuerdo y otros no, porque hay gente que lo necesita más. Algunos pensamos que no era lo correcto”, dijo en conversación con Sportia.

Nicolás comentó que el médico dijo que la vacuna no se la estaban quitando a nadie. La mayoría accedió, pero él se mantuvo firme en su postura.

“No porque sea un antivacunas, ojalá un día me pueda vacunar, pero no sentí que era el momento. Soy una persona joven, creo que este virus es mortal, hay gente mayor que se lo puede agarrar y se puede morir. A la gente joven no le afecta de esta manera”, aclaró.

“Yo me hisopo todas las semanas y vivo solo en Chile, no tengo a nadie a quien contagiar. Por todas estas cosas decidí no hacerlo, pero sobre todo porque hay gente que más lo necesita”, cerró.