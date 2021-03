El exfutbolista José Barrera, campeón con La Roja en Toulon 2009, relató en sus redes sociales la dura batalla que ha tenido que luchar contra el coronavirus.

El jugador, que tuvo pasos por Santiago Morning, Everton, La Calera, Magallanes, Cobreloa y Rangers, se encuentra hospitalizado y desde ese lugar reveló que al principio no creía mucho en el virus.

“Otro día más dando la batalla a este virus junto a mi madre. Solo le pido a Dios que nos cuide y nos proteja en todo momento. Jamás pensé que me iba a contagiar, es más, no creía mucho en el virus, pero tenia que tocarme para darme cuenta de lo doloroso y desesperante que es el no poder respirar”, escribió.

Además, el exfutbolista hizo un llamado a cuidarse frente a esta pandemia, a tomar resguardos y evitar los contagios.

“Solo le pido a mis amigos que oren por mi madre y por mí para poder darle la pelea a este virus que mata y no es un juego. Cuídense, el virus esta ahí en la calle, no salgan y cuiden a sus papas, hermanos y abuelos”, cerró.