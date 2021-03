El extenista nacional, Marcelo Ríos, protagonizó una nueva polémica al criticar abiertamente al periodista Juan Cristóbal Guarello.

A través de su cuenta de Instagram, el ‘chino’ se refirió en duros términos al reportero y lo comparó con Eduardo Bonvallet, señalando que el ‘gurú’ era el único que “decía la verdad”.

Aquella publicación generó un mar de reacciones en Twitter, donde la mayoría de los usuarios defendieron a Guarello y criticaron con todo a Bonvallet.

Algunos de ellos cruzaron el límite y se burlaron del fallecimiento del exfutbolista, situación que causó la furia de su hija, Daniela Bonvallet.

A través de la misma red social, Daniela se mostró profundamente afectada por esas publicaciones y calificó esos actos como una “maldad pura”.

“Acabo de ver una foto de mi papá muerto, jamás la había visto, me dolió el corazón verla, creí me desmayaba, me duele el alma la miseria humana. ¿Como es posible sean capaces de subir una foto así? Quede mal mal. Con una tristeza profunda. Maldad pura”, escribió.