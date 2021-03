Mathías Vidangossy tendrá una nueva oportunidad en Primera División tras fichar por el recién ascendido Deportes Melipilla.

El jugador, considerado en su momento como una promesa, no ha podido mantener la regularidad y a lo largo de los años ha pasado por muchos equipos, siendo Unión Española uno de los clubes que más lo ha marcado.

En conversación con TNT Sports, el jugador se sinceró y reveló duros pasajes de su estadía en el cuadro hispano, en 2014.

“Fue la etapa más dolorosa que viví futbolísticamente. Fueron las primeras veces que sentí miedo de pedir la pelota, de querer jugar. Recuerdo que me escondía mucho”, partió diciendo.

“Escuchaba a la gente que me gritaba ‘fracasado, ándate para tu casa’, cosas así y yo me quedaba con la atención en eso, no en el partido. Eso me causó miedo todo el campeonato. No pedía el balón y pensaba: ‘Ojalá nos quiten la pelota para yo correr e ir a quitarla’, y así no estar tan desapercibido en el partido”, confesó.

Debido a su bajo rendimiento, la Unión decidió mandar al mundialista Sub 20 en Canadá 2007 a préstamo a Palestino, donde se encontró con Pablo Guede.

“En mi primer entrenamiento tuve una conversación muy profunda con Pablo Guede. Estuvimos hablando más de tres horas sentados en la cancha. Poder contarle todo esto que me estaba pasando fue una liberación de la mente, emociones. En ese Palestino volví a disfrutar otra vez”, señaló.

Finalmente, Vidangossy se refirió a su fichaje por el recién ascendido Deportes Melipilla.

“Uno siempre llega con muchas expectativas, con la ilusión de que saldrá todo bien. A medida que van pasando los partidos se va afiatando o se va desarmando. Es la experiencia que me ha tocado vivir dentro del fútbol. Espero que esta sea una de las formas en que el equipo se afiata y pueda lograr grandes cosas”, cerró.