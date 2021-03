Esta semana TNT Sports sumará nuevos rostros femeninos. Se trata de Rocío Ayala, quien se integrará al equipo de relatores del canal, convirtiéndose en la primera mujer en transmitir encuentros del fútbol nacional en la señal deportiva de WarnerMedia Chile, sumándose así a un staff donde destacan rostros como Alejandro Lorca, Ignacio Valenzuela, Claudio Palma, entre otros.

Cabe recordar que la periodista de 25 años ya había debutado con las transmisiones de la Copa Libertadores femenina de 2019 y la última edición del torneo continental, además de algunos amistosos de la Selección Chilena femenina, llevando la emoción de los encuentros a los televidentes.

“Estoy muy agradecida por la oportunidad que me da TNT Sports. Anteriormente, el canal me abrió las puertas y me dio la confianza de ser la primera mujer en relatar un partido en televisión”, destacó Ayala.

“Hoy me da una nueva oportunidad de poder tener continuidad y poder desarrollarme realmente como relatora. Este desafío lo asumo con mucha responsabilidad y profesionalismo. Dejaré todo en la cancha para lograr traspasar toda la pasión del fútbol a los televidentes”, añadió la periodista.

A Ayala se sumará la periodista Camila Sanhueza, quien cumplirá funciones como nueva reportera del canal. Ayala y Sanhueza formaron dupla de transmisión en la última Copa Libertadores femenina, por lo que volverán a reencontrarse en próximas transmisiones.

Nuevos rostros femeninos que se suman a TNT Sports, señal donde ya destacan figuras como Verónica Bianchi y Nahla Hassan.