El delantero de Unión Española, Patricio Rubio, se refirió a su tormentoso paso por Alianza Lima, club peruano que descendió pero que gracias a un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) logró mantener la categoría.

Rubio fue crítico con la situación del equipo y declaró sin tapujos que se merecía el descenso.

“Yo siento que descendimos igual, por secretaría no vale y lo merecíamos. Habían muchos jugadores que no querían, que tiraban para atrás y así se hace difícil”, dijo Rubio en conversación con el podcast Catedral Hispana.

Pese a la crisis, el delantero aclaró que se sintió conforme con lo que hizo en Alianza y reveló que hasta el día de hoy lo llaman par que regrese algún día.

“Hasta el día de hoy me escriben, me hablan que ojalá vuelva algún día, me dan las gracias porque en cada partido di lo mejor y siempre estuve a disposición para tratar de que no descendiéramos”, cerró.