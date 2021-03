El panelista de Todos Somos Técnicos, Marcelo Vega, entregó las notas de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad Católica, definición que fue ganada por el elenco cruzado por 4-2.

Fiel a su estilo, el ‘toby’ separó a los tres mejores del partido, teniendo a Gonzalo Tapia de la UC con la evaluación más alta.

“Se ganó la camiseta, uno vive reclamando que no tenemos delanteros ni punteros encaradores. La selección, es hora que lo empiecen a llamar. Juega bien, no digo que sea titular en la selección, pero que empiece a madurar y esté con los otros jugadores”, dijo.

Además, calificó a Maximiliano Falcón con nota 1.0, tras ser expulsado luego de golpear al defensor cruzado Valber Huerta.

“Terrible, ahora sí que Quinteros está complicado… Sin Falcón, se fue Barroso, Campos no está en su nivel. Falcón, no puedes tirar combos. Yo he visto punteros que se tiran y gritan, pero Falcón en todas las jugadas se tira y grita, ya no le creen”, lanzó.

El exfutbolista se dio el tiempo para evaluar a los técnicos de cada equipo, evaluando a Gustavo Poyet por un 6.0 y a Gustavo Quinteros con un 5.0