En la mañana del sábado 27 de marzo, con el encuentro entre Curicó Unido y Deportes Melipilla en el estadio La Granja, se dará el arranque oficial del Campeonato Nacional 2021.

El cuadro ‘albirrojo’ del Maule recibirá desde las 11:00 horas a los ‘Potros’, que harán su estreno en la Primera División después de 13 años navegando por el ascenso nacional.

En la jornada sabatina destaca el compromiso entre Colo Colo, que viene de perder la Supercopa ante Universidad Católica, y Unión La Calera, subcampeón del fútbol chileno. Albos y ‘cementeros’ chocarán desde las 18:30 horas en el Estadio Monumental.

Para el domingo 28 de marzo, en tanto, está fijado el debut de los cruzados, tricampeones del balompié nacional, visitando desde las 19:30 horas en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán a Ñublense, último monarca de la Primera B.

El equipo que queda libre en la primera fecha, vale mencionar, es Universidad de Chile.

La programación de la primera fecha del Campeonato Nacional:

Sábado 27 de marzo:

Curicó Unido vs Deportes Melipilla, 11:00 horas. Estadio La Granja.

Everton vs O’Higgins, 16:00 horas. Estadio Sausalito.

Colo Colo vs Unión La Calera, 18:30 horas. Estadio Monumental.

Unión Española vs Santiago Wanderers, 21:00 horas. Estadio Santa Laura.

Domingo 28 de marzo:

Palestino vs Deportes Antofagasta, 11:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Huachipato vs Cobresal, 17:00 horas. Estadio Huachipato-CAP Acero.

Ñublense vs Universidad Católica, 19:30 horas. Estadio Nelson Oyarzún.

Martes 30 de marzo:

Audax Italiano vs Deportes La Serena, 20:00 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

Libre: Universidad de Chile.