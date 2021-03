Kevin Vidaña tiene solo 29 años pero ya tiene cerca de una década de experiencia como entrenador en el fútbol. Desde categorías inferiores hasta primeros equipos, el joven oriundo de Granada, España ya ha tenido que liderar varios planteles. Ahora, desde China llega a Provincial Ranco de la Tercera División A para intentar el ascenso al fútbol profesional.

Si bien empezó su carrera en su país natal, el joven entrenador llega a Provincial Ranco luego de una experiencia en el primer equipo del Guizhou Fengyun de la cuarta división china.

Pero, ¿Cómo es que un español llega al fútbol chileno desde China? En entrevista con BioBioChile, Vidaña explica que “Llego al fútbol chileno por varias razones. En China tuve a un jugador chileno que es Mauricio ‘Piri’ Martínez y él siempre habla muy bien de mí y me puso en el mapa chileno. Eso ayudó pero la realidad es que fue a través de un exjugador de fútbol que se llama Daniel Olcina, que jugó en el Valencia, en Bielorrusia, en Nicaragua, Chipre, etc. Él se contactó con Ángelo Reckmann (presidente de Ranco), le habló de mi trabajo y se interesó. Me llamó, tuvimos varias entrevistas, supo más de mi hasta que finalmente se dio”.

Desde España el entrenador espera que en ANFA, responsable de la Tercera División, decidan cuándo empieza el torneo para viajar a Chile. Eso sí, Vidaña cuenta que trabaja hace semanas todos los días preparándose para el nuevo reto.

“Cuando supe de la posibilidad de venir a Chile me empapé de la tercera división y ya es 24 horas viendo partidos. He dedicado mi vida en el último tiempo a ver partidos de tercera división”, reconoce.

Sobre su nuevo club, asegura que “Ranco está haciendo bien las cosas en los últimos años. Vengo a Chile porque son personas transparentes, humildes, sencillas, honestas. Con los pies en el suelo también, tienen las cosas claras. Yo sé que con esta gente voy a prosperar. La confianza de la directiva ha sido importantísima para venir”.

La vida en China en plena pandemia

Kevin Vidaña llegó a China en 2018, luego de haber iniciado su carrera como entrenador en el las divisiones inferiores del Estrella Chana Cadete, donde destacó en Andalucía, luego en la sub 19 con El Ejido y Puerto Malageño. Posteriormente pasó al primer equipo del Gabia C.F en la quinta división española y de ahí a China.

El español explica que en el país asiático lo trataron bien durante los casi 3 años que estuvo. Buen pasar económico y el club hizo una gran inversión para hacer campos de entrenamiento y fortalecer al club en todo sentido. Pero llegó la pandemia.

“Se invirtió en el peor momento, justo antes del coronavirus. Todo el apoyo se deshizo por la crisis mundial que generó el covid. Ese proyecto (del club) se paralizo y ya no era lo mismo. Yo vivía con ‘Piri’ (Martínez) pero él se fue de vacaciones a Chile en el momento de la pandemia y no pudo viajar de vuelta porque China cerró sus fronteras”, recuerda.

“Yo me quedé en China con el origen de la pandemia, soporté toda la pandemia ahí, estuve allí todo el tiempo y he estado una temporada allí solo. Pero solo, todos los extranjeros se fueron cuando empezó el coronavirus. Y estar solo allí…es complicado. Podría haber continuado pero estuve un año solo y la cultura es distinta. Ya llevaba 3 años en China y es verdad que se cobra muy bien, se vive muy bien, pero yo necesitaba cambios, otros retos profesionales, crecer. Quiero pensar menos en el dinero y más en el fútbol”, complementa el flamante entrenador de Provincial Ranco.

Vidaña detalla lo que le tocó vivir en plena pandemia y en un hogar solo en un país tan distinto culturalmente.

“En China tuvimos 2 meses de cuarentena fuerte, no podíamos salir de la casa y luego otros dos meses con mucho control y fueron cuatro meses malos. Después de eso, a partir de junio, hubo vida normal. Estuve hasta enero de este año con vida normal, sin mascarilla, en centros comerciales, en el gimnasio, por esa parte estuve bien ahí. Ahora llevo una semana en España y acá sigue habiendo covid pero se puede hacer vida también, hay libertad”, cuenta.

Sampaoli, Juanma Lillo y Bielsa…

El entrenador se nota emocionado con su nuevo desafío y lo reconoce. “Chile es un país que es puro fútbol, se vive fútbol. El fútbol nació ahí. Tenía muchas ganas de venir a Sudamérica hace mucho tiempo y se dio esta oportunidad. Me interesa el reto de venir a la tercera división chilena, a hacer carrera, afrontar el reto y estoy super entusiasmado”, explica.

Provincial Ranco peleará por ascender a la Segunda División Profesional y por supuesto para poder gritar campeón en la Tercera A. Más allá del objetivo, Vidaña desarrolla un poco de su idea futbolística.

¿Con qué Ranco nos vamos a encontrar? “Con un Ranco valiente, un Ranco que no especula, no va a esperar. Sin miedos ni complejos, va a querer la pelota en todo momento. Tengo como referente a la U de Sampaoli de 2011/2012 que era un equipo kamikaze, esa es la idea. Agresivo, intenso”, comenta.

De hecho, agrega que “Uno de los grandes motivos para ir a Chile es el conocer a ‘Piri’ (Martínez) y que me acercara a las personas chilenas que son muy humildes, muy familiares, muy cariñosas. Luego que siempre quería venir a Sudamérica porque Sudamérica representa el centro del fútbol mundial, y luego por mi interés o afición por Bielsa y Sampaoli, sobre todo por Sampaoli más que a Bielsa. Me gusta mucho también Juanma Lillo, es uno de mis referentes, que además compartió con Sampaoli en Sevilla y en la selección chilena”.

Por ahora, Kevin Vidaña espera que se confirme cuándo iniciará el campeonato de Tercera División. “Yo me quiero ir ya a Chile”, expresa entusiasmado desde España.