El uruguayo Eduardo Acevedo renunció este lunes como entrenador de Universidad de Concepción, a los pocos minutos de finalizado el partido del ‘Campanil’ ante Everton por la 26ª fecha del Campeonato Nacional 2020.

El estratega de 61 años argumentó su salida señalando que “no hay equidad en la competición, no puedo seguir así (…) Me honra haber defendido a la Universidad (de Concepción), pero hay cosas que no me gusta verlas en el fútbol”.

“Han pasado muchas cosas en este torneo. No hay equidad deportiva, hemos sido perjudicados. Con un dolor en el alma me voy”, añadió.

Acevedo, que llegó en diciembre de 2019 al banco del cuadro penquista, apuntó que “hay equipos que en 16 días jugaron dos partidos. Yo jugué cinco en 18… no voy a transar mis principios. Aunque hubiera ganado 5-0 igual renunciaba”.

Recordar que el técnico uruguayo ya había disparado hace una semana contra la ANFP por el tema de la programación de los partidos.

“Es una trituradora de carne lo que están haciendo, pienso que lo hacen por inercia y no por intención pero algo está pasando en lo deportivo y hay equipos que descansan y otros que no lo hacen”, expresó en su oportunidad.