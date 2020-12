El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) exigió al entrenador de Huachipato, Gustavo Florentín, que pida disculpas públicas al jugador Antonio Castillo, a quien según la institución gremial “atacó” luego de que Castillo llorara por ser reemplazado en el primer tiempo.

El hecho ocurrió en el partido de este sábado, en el que Colo Colo y Huachipato empataron a 2 goles en el estadio CAP de Talcahuano. Por decisión del cuerpo técnico, según explicó el entrenador, recién a los 18 minutos de juego Antonio Castillo fue reemplazado.

Minuto más tarde la transmisión captó al jugador llorando en el banco de suplentes y siendo consolado por sus compañeros.

Florentín, al ser consultado por la situación, aseguró que “Eso es normal en el jugador que salga antes del primer tiempo. A nadie le gusta que se le cambie, prefiero que salga de esa manera antes que salga sonriendo de un partido”.

“Si el jugador no es valiente ante las distintas situaciones que puede pasar uno como profesional, ante la lesión, ante la expulsión, ante un cambio, se equivoca de profesión. Uno tiene que ser fuerte en esta profesión, y en esto pasan muchas cosas. A mí no me preocupan en ese aspecto, así que es una decisión mía, yo tengo todo el derecho de realizar lo que yo pienso con mi cuerpo técnico y vamos a conversar con él”, complementó.

“Nos dimos cuenta de unos aspectos en ese lapso que estaba ocurriendo y tenía que tomar una decisión. No había tiempo, porque estábamos en desventajas. La decisión fue técnica, donde sacamos un marcador lateral y pusimos un delantero más en esa zona”, argumentó el entrenador.

¿Habrá pasado con el gol? Justo antes del empate acerero, Antonio Castillo lloró tras ser reemplazado por Joffre Escobar en el elenco "acerero".@Huachipato 1-1 @ColoColo#HuachipatoColoColoxCDF pic.twitter.com/N3GGdoGhsR — CDF (@CDF_cl) December 5, 2020

Respuesta del Sifup

Este domingo el Sifup aseguró, a través de sus redes sociales, que le exigen al entrenador que le pida disculpas al jugador.

“Jugar bien o mal un partido y ser criticado, es parte de nuestro trabajo, como le pasa a todos en sus respectivas áreas. Pero atacar a un futbolista por abrazar una profesión que ama, es una actitud deleznable. Exigimos disculpas públicas del DT Florentín”, pidieron.