Le tocó marcarlo, lo hizo impecable y tuvo recompensa. Héctor Puebla, exdefensa de La Roja, tuvo la difícil misión de anular a Diego Armando Maradona en el duelo de Chile ante Argentina por la Copa América de 1989.

‘El Ligua’, campeón en varias ocasiones con Cobreloa, sigue en shock luego de la muerte del ‘Pibe de Oro’ y, en diálogo con La Tercera, recordó algunos detalles del citado partido disputado en el Serra Dourada de Goiana, Brasil.

“Me enteré viendo las noticias. Acababa de almorzar y me estaba acostando para dormir la siesta. No pude dormir. Muy lamentable la muerte de Maradona, impensada, porque se venía recuperando supuestamente de otros problemas”, contó Puebla.

‘El Ligua’ también marcó a Diego en 1985, en un duelo amistoso en Buenos Aires. Ahí le pidió la camiseta y recibió la negativa, pero todo cambió después del duelo de Copa América en Brasil.

“Ese partido lo marqué muy bien. Me anticipé en todo momento. Quince minutos antes que terminara el partido le dije ‘¿ahora si me darás la camiseta, Diego?’. Me dijo que estuviese tranquilo porque la camiseta era mía”, detalló el exdefensa.

“Cuando se terminó el partido se me adelantó Jaime Pizarro y se la pidió. Pero Maradona le dijo: ‘No, la camiseta es de Puebla’. Fue lindo”, agregó el referente de Cobreloa.

Por último, el otrora defensa de La Roja indicó que “es lo más lindo que me dejó el fútbol junto a las de Cobreloa y la Selección. La camiseta está escondida por si nos entran a robar. Mi señora es la encargada de buscar escondites y moverla cada cierto tiempo”.