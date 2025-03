Durante la tarde de este sábado se dio a conocer el video completo del altercado entre Aníbal Mosa y Carlos Cortés, acontecido durante la última reunión de directorio de Blanco y Negro, la concesionaria que administra los destinos de Colo Colo.

En el registro, publicado íntegro por el medio partidario Dale Albo, se puede ver la discusión previa a la trifulca, que se centraba en la elección del nuevo Gerente de Operaciones del club popular. Así también, el altercado entre Mosa y Cortés, como los comentarios posteriores que confirman que este último agredió al presidente albo.

Se trata de una pieza audiovisual de unos 16 minutos, capturada en Zoom gracias a que en la reunión habían un par de participantes de forma remota, como Matías Camacho y Ángel Maulén y Aziz Mosa.

Como ya se conoció ayer viernes, efectivamente Carlos Cortés se molestó por la no presentación en el directorio de los candidatos al cargo de encargado de Operaciones del cuadro albo. “En el directorio no ha habido ninguna presentación de nada, ¿o sí?”, se le escucha decir al integrante del bloque Vial, particularmente alterado.

Así como también se puede ver a un provocador Mosa, que lo incita a pelear en un inicio, pero sin moverse de su asiento.

Por el contrario, Cortés sí se levantó de su lugar para encarar al presidente del directorio de Blanco y Negro, pero es detenido por algunos de los presente en la reunión. Mosa vuelve a provocar con palabras. “Que me voy a cagar con voh, piojento”, es parte de lo que se alcanza a oír.

Cortés vuelve a arremeter contra Mosa y ambos salen del cuadro, sin poder registrarse los supuestos golpes y la caída que el presidente albo denuncia que hubo contra su persona.

Luego del entrevero físico, miembros del bloque Vial, como Ángel Mulén, intentaron bajarle el perfil a la situación, recordando antiguas peleas en contextos muy distintos a una reunión de directorio.

Eso sí, la intervención de Alfredo Stöhwing es la que más complica a Cortés y favorece a Mosa, ya que intenta justificar el accionar violento de su compañero, basado en la provocación verbal de Aníbal Mosa.

“Solo para que quede en el acta, mi opinión es que fue claramente provocado Carlos como director con diversas formas de provocación que llevan a exaltarse y a salirse de sus casillas. me parece que la responsabilidad es compartida y no hay ataque de una persona sobre el otro, sino que fue una pelea común“, dijo el ex presidente de ByN.

En tanto que Matías Camacho, junto con calificar lo hecho por Carlos Cortés como un delito, aseguró que éste debía irse detenido desde las oficinas de la Casa Alba.

Así fue el altercado entre Aníbal Mosa y Carlos Cortés en directorio de Colo Colo