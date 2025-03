El conflicto en el directorio de Colo Colo escaló cuando Alfredo Stöhwing, expresidente de la concesionaria, contradice a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, sobre la supuesta agresión de Carlos Cortés. Stöhwing asegura que fue Mosa quien provocó la discusión y ofreció pelear dos veces, sin que haya golpes físicos. Según el expresidente, Mosa se tropezó y cayó, y Cortés no propinó ningún golpe. Stöhwing califica el incidente como un "show patético" y lamenta la situación.

El altercado al interior del directorio de Colo Colo, entre el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y el director Carlos Cortés, sumó un nuevo capítulo la tarde de este jueves luego de que Alfredo Stöhwing, expresidente de la concesionaria, desmintiera al actual mandamás albo.

Según el ahora director del cuadro albo, la pelea no pasó a los golpes como aseguró Aníbal Mosa. Recordemos que el presidente de Colo Colo dejó la Casa Alba este miércoles en compañía de carabineros, para luego ser atendido en una clínica, desde donde salió en silla de ruedas y con cuello y bota ortopédica.

Menos de 24 horas después Mosa aseguró que Cortés lo agredió y que lo hizo caer, lastimándose. ” “Se tiró encima mío, y hubo una agresión donde yo terminé en el suelo”, aseguró el presidente de Colo Colo en conferencia de prensa.

Momentos más tarde, el expresidente algo desmintió a Aníbal Mosa, y aseguró que fue la actual cabeza del directorio de Blanco y Negro quien provocó.

Sobre el momento en que inició la discusión entre Aníbal Mosa y Carlos Cortés, relató que “Mosa quería hablar del gerente de operaciones y Cortés le dijo que no tenía antecedentes de candidatos, ni tenía los nombres”, por lo tanto que no podía pronunciarse al respecto.

El directivo habría pedido “antecedentes pertinentes”, lo que “exaltó Aníbal Mosa”, según Stöhwing.

“Empezaron con una discusión, no dio lugar a esa petición. Me consta que Mosa le ofreció solucionar el tema a golpes afuera de la Casa Alba en dos oportunidades. Estuvo propuesto por Mosa, Cortés no hizo la proposición” de pelear, dijo el expresidente albo.

Agregó que en un momento “se acercaron mutuamente, Se produjo entrevero y en algún momento Cortés se abalanza un poco más hacia adelante”.

Stöhwing detalló que “Mosa arranca hacia atrás y se tropieza con algo y se cae. Eso fue todo. No hubo golpes de por medio”.

Insistió en que “la responsabilidad es de Mosa, que lo invitó dos veces a batirse a golpes afuera de la Casa Alba. La reunión después prosiguió, la votación se hizo”.

“Cortés no propinó golpe. Se levantó alterado, gritando, ‘que llamen a los carabineros’. Fue bastante ridículo”, relató Alfredo Stöhwing. Agregó que trata “de ser tranquilo, apaciguar los ánimos”.

Respecto de todo lo que se dio tras la reunión, incluido que Mosa saliera en silla de ruedas de una clínica, “esto es un show patético. No tiene nada. Es todo totalmente falso, un espectáculo triste del presidente de Colo Colo. Me da pena en ese sentido”.