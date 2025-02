En la segunda fecha de la Liga de Primera, el mediocampista del Cacique no logra completar el partido debido a una lesión muscular, tras haber estado ausente en encuentros anteriores por problemas físicos. Vidal expresó sentirse preocupado por la reiteración de estas situaciones y espera recuperarse pronto. A pesar de la derrota, el jugador chileno destaca el potencial del equipo y confía en mejorar conforme avance el campeonato.

Colo Colo cayó derrotado de local ante O’Higgins en la segunda fecha de la Liga de Primera, duelo marcado por la nueva lesión que sufrió el mediocampista del Cacique, Arturo Vidal.

Cabe recordar que el ‘King’ no había podido estrenarse en lo que va de temporada, perdiéndose los tres duelos de Copa Chile y el triunfo en el primer partido en la Liga de Primera.

Así, Vidal retornaba esta lunes a la formación titular de Colo Colo, dejando atrás una lesión en el sóleo.

No obstante, tuvo que dejar la cancha a los 65 minutos, con evidentes muestra de dolor, volviendo a encender las alarmas en Colo Colo.

“Me apreté un poquito arriba. De la lesión que venía trayendo me sentí bien, no sentí nada, pero al final, en la última jugada, me estiré un poco y preferí salir”, aseguró Arturo Vidal tras el duelo.

Agregó que lo vivido en el Monumental “es raro, venía cuidándome de la otra lesión que tenía, llegué bien al partido, me sentí bien, cómodo, estaba feliz, pero esto, una molestia ya, empiezo a dudar cada vez que me pasa algo así. Espero recuperarme lo antes posible. Hay gente que sabe mucho y me voy a recuperar rápido”, agregó.

En cuanto a la derrota de local, el mediocampista y seleccionado chileno aseguró que “es triste perder así, el estadio estaba hermoso, tuvimos muchas ocasiones para poder concretar, y ellos en una llegaron e hicieron el gol. Todavía tenemos tiempo para mejorar“.

De igual manera, no dramatizó con lo vivido y recordó que el campeonato está recién comenzando,

“Es la segunda fecha, queda mucho campeonato, con el correr de los partidos el equipo se verá mucho mejor. Al equipo le falta todavía, conocerse un poco más, hemos cambiado el sistema de juego. Hay mucha calidad en el equipo, vamos a ir tomando forma y esperamos se cumplan muchos objetivos, llegar de la mejor forma al inicio de la Copa Libertadores”.