El exfutbolista Humberto Suazo anunció que la temporada 2025 será la última de su carrera, reflexionando sobre su paso por Colo Colo, club donde tuvo un retorno decepcionante que culminó en su desvinculación. En una entrevista con Manuel de Tezanos en Balong Radio, Suazo criticó duramente la forma en que fue tratado al final de su etapa en el equipo albo, mencionando un episodio de ninguneo en el Estadio Monumental y señalando indirectamente al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. Tras demandar al club por despido injustificado y obtener un fallo a su favor, el delantero lamentó no haber podido terminar su ciclo de forma adecuada, expresando que la gente desconoce muchos detalles sobre su salida. A pesar de reconocer que no fue su mejor momento, Suazo esperaba un gesto de despedida que nunca llegó, poniendo fin a una etapa marcada por conflictos internos y falta de reconocimiento.

Con 42 años, Humberto Suazo afrontará en 2025 su última temporada como jugador y ya con el retiro fijado, reflexiona acerca de su recorrido, el cual, tuvo una etapa gloriosa… y otra no tanto en Colo Colo.

Tras romperla en 2006, ‘Chupete’ partió al Monterrey de México y tras años en el extranjero, incluyendo un fugaz paso por Real Zaragoza, decidió volver a los albos en 2015.

Sin embargo, su segundo paso por Macul estuvo lejos de lo esperado, a tal punto que fue desvinculado de la institución.

Pasados los años, hoy el ícono del fútbol chileno recordó su bullado adiós al ‘Cacique’en diálogo con Manuel de Tezanos en Balong Radio.

“Sigo insistiendo, perdón la palabra, fue una mariconada lo que me hicieron. Para mí fue muy duro porque siempre quise estar ahí, hice buenos años antes de irme a México y después tomé la decisión de venirme casi terminando mi carrera”, partió diciendo.

Humberto Suazo y su mención a Mosa: “Hay cosas que la gente no sabe”

Ahondando en su sentir, el experimentado deportista aseguró que “fue doloroso para mí, para mi gente, terminar así después de estar haciendo una carrera muy buena”.

En ese sentido, el legendario exgoleador de Monterrey reveló un ‘ninguneo’ que recibió en el Estadio Monumental.

“Me tocó el tema de que me iba a estacionar. Había empezado a entrenar y me estacionaba donde estaban los jugadores. Por orden de arriba, me dijeron que me tenía que ir”, apuntó.

Consultado por un responsable, el delantero no dio nombres, pero sí dio a entender que sus dichos, se referían indirectamente del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

“Estaba a cargo el que está ahora (Mosa), que no quiero ni nombrarlo. La gente igual muchas cosas no sabe, me trataron muy mal. Después pasó lo que pasó, se fue a juicio y me dieron la razón”.

Cabe señalar que luego de ser cesado de Colo Colo, Suazo demandó al club por despido injustificado. Finalmente, la Corte falló a favor del futbolista, que obligó a Blanco y Negro a pagarle un monto cercano a los 400 millones de pesos.

Pese a todo, ‘Chupete’ considera que el cariño de los fanáticos del ‘Cacique’ por él, sigue en pie.

“La gente me tiene mucho cariño, no sabe mucho. No sabe que yo me enojé, mi hijo ya estaba grande y sabía lo que había sucedido… en el camarín nunca pasó nada y mucha gente se prestó para eso”, reconoció, dejando en claro que su adiós no estuvo marcado por conflictos internos.

Por otro lado, señaló que desde Colo Colo le impidieron finalizar su ciclo de buena forma.

“Me quedaban tres meses para que terminara el campeonato más el próximo año completo, entonces no iba a tener problema si me retiraba, pero no me dejaron terminar lo que quedaba. No me dieron ni la medalla de campeón”, dijo.

A modo de autocrítica, Humberto Suazo reconoció que “en esa ocasión no fue mi mejor etapa, estoy consciente de eso”. De igual manera, el futbolista esperaba algún tipo de gesto.

“Si me hubieran dicho ‘termina el campeonato y el otro año no queremos contar contigo’, ya, muchas gracias por todo y darme la oportunidad de regresar a Chile, pero ni siquiera eso. Son cosas que la gente no sabe, pero ya pasó”, concluyó.