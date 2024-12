Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, reveló una conversación \'secreta\' con Claudio Bravo donde intentó convencerlo de salir del retiro y volver a jugar profesionalmente, pero sin éxito. Tras ganar el Campeonato Nacional, Almirón habló con Bravo, quien agradeció la oportunidad inesperada ya que estaba retirado y no lo conocía. El DT lamentó no poder contar con el arquero, destacando la importancia de reforzar bien el equipo de cara a la Copa Libertadores, mencionando la búsqueda de jugadores top y la necesidad de no traer demasiados fichajes, sino apostar por la experiencia de unos tres jugadores.