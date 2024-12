El arquero Keylor Navas, ex Real Madrid y PSG, suena como posible refuerzo para Colo Colo en reemplazo de Brayan Cortés, con otros nombres en consideración como Claudio Bravo y Gabriel Arias. En un evento en su país, Navas agradeció las ofertas recibidas, destacando su deseo de seguir jugando a nivel internacional y dejando entrever que no sería el momento de regresar al fútbol costarricense. Además de Colo Colo, el DC United de la MLS y Alianza Lima también han mostrado interés en el portero.

Un arquero que ha sonado con fuerza para llegar a Colo Colo y ser el sustituto de Brayan Cortés es Keylor Navas, exportero de elencos como Real Madrid y PSG que por ahora se encuentra barajando opciones antes de seguir en un nuevo club.

Resulta que ante la inminente salida de Cortés, el ‘Cacique’ busca con urgencia un portero de nivel para suplir la ausencia de Brayan y en el radar apareció Navas, entre otros nombres como Claudio Bravo, Gabriel Arias, entre otros.

Es por eso que Keylor Navas, se tomó el tiempo para hablar con los medios en un evento realizado en su país, donde partió detallando que “todas las ofertas que han llegado las valoro, respeto y agradezco. Yo no conozco otra manera de trabajar que no sea profesional”.

“Siento que para mí lo más importante es jugar, hacerlo bien y ganar, que es lo que me gusta. No veo ningún problema, agradezco a todas las personas que me han contactado”, señaló.

Por otra parte reconoció que “quiero seguir jugando, espero que en realidad podamos escoger bien”, revelando que “aquí (Deportivo Saprissa) fue donde yo empecé a cumplir mis sueños y me gustaría jugar en Costa Rica, pero no en este momento”.

Fue ahí donde abrió una puerta a Colo Colo al aclarar que “no es el momento de regresar al fútbol de Costa Rica. Sería lindo, pero quiero seguir jugando en el extranjero”.

Cabe destacar que así como el ‘Cacique’ busca a Navas, el golero oriundo de Costa Rica también posee ofertas del DC United de la MLS y desde el fútbol peruano, donde Alianza Lima ya ha realizado ofertas por su fichaje.