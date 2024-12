La telenovela que ha protagonizado Brayan Cortés y su ‘supuesta’ salida de Colo Colo no ha dejado a nadie indiferente en el fútbol nacional, esto debido a que los nombres que han rondado como reemplazo atraen a multitudes, como es el caso de Gabriel Arias, Keylor Navas, Matías Dituro y hasta Claudio Bravo.

Lo cierto es que de todas esas informaciones, aún no hay ninguna oficial y concreta, y por ahora, tras las tajantes declaraciones de Eduardo Berizzo, estratega del Club León, quienes supuestamente tenían conversaciones avanzada, todo puede terminar en nada.

Esto debido a que el ex DT de La Roja, brindó declaraciones en conferencia de prensa ante los medios en donde se le preguntó por la llegada de Brayan Cortés, quien en una historia de Instagram, dejó palabras con aroma a despedida de Colo Colo.

En palabras del ‘Toto’, la opción de Cortés no es factible tras revelar que “la decisión sobre nuestra portería ya estaba tomada, Alfonso Blanco y Óscar Jiménez son nuestros arqueros, entre ellos pelearán la titularidad”.

Confirma a Poncho y Jiménez

Eduardo Berizzo ha confirmado que los arqueros para el siguiente semestre serán Alfonso Blanco y Óscar Jiménez.

Eduardo Berizzo ha confirmado que los arqueros para el siguiente semestre serán Alfonso Blanco y Óscar Jiménez.

Además buscarán reforzar el Mediocampo y la delantera.

No obstante, no fue el único en descartar la llegada de Cortés, ya que el presidente del elenco mexicano, Jesús Martínez Murguía, detalló tras la ceremonia del Mundial de Clubes que “hasta el momento no tendremos más incorporaciones en la portería. Creo que tenemos dos buenos porteros”.

“Queremos enfocarnos en reforzar otros puestos”, descartando de raíz el fichaje de un portero y precisamente de Brayan Cortés.