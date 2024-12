Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El histórico portero Claudio Bravo, quien sonaba como posible refuerzo para Colo Colo tras la salida de Brayan Cortés, descartó rotundamente esta posibilidad al afirmar que no ha recibido ninguna llamada formal ni acercamiento serio del club. En declaraciones a los medios, Bravo expresó que no ha tenido contacto para regresar al fútbol, destacando que está disfrutando de otras actividades y que tomó la decisión de retirarse. A pesar de agradecer el interés de Colo Colo y del presidente Aníbal Mosa, dejó en claro que no ha existido nada concreto para un retorno a la cancha, señalando que está tranquilo viviendo una vida diferente y que la exposición mediática es algo que prefiere dejar atrás.