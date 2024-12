El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reveló que el arquero Brayan Cortés estaría prácticamente fuera de Colo Colo, ya que su deseo de partir del equipo sería más fuerte que la oferta de renovación presentada por el club. Mosa mencionó que aún no han recibido una respuesta oficial, pero creen que será negativa, por lo que ya están pensando en buscar un reemplazo para el portero. Aunque no han tenido contactos con posibles candidatos, Mosa mencionó nombres como Matías Dituro, Claudio Bravo y Keylor Navas como opciones de peso para ocupar el arco albo.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, entregó detalles respecto a las tratativas para la continuidad de Brayan Cortés y admitió que el golero está con un pie y medio fuera de Colo Colo.

El guardameta tenía hasta este 30 de noviembre para responder a una oferta de los albos para su renovación, pero su deseo de partir fuera de Chile tendría más peso y su salida estaría encaminada.

Consultado por la situación del iquiqueño, el mandamás de la concesionaria alba indicó a TNT Sports que “no hemos recibido ninguna noticia, ni positiva, ni negativa. Creemos que de cierta manera la respuesta va a ser negativa“.

“Ya empezaremos a trabajar en el reemplazo de Brayan Cortés. Nosotros también tenemos nuestros tiempos. Necesitamos buscar el reemplazo”, añadió.

De esta manera, el empresario puertomontino da prácticamente por perdido al portero de 29 años, que llegó el 2018 al ‘Cacique’.

Respecto a si existen contactos con algún golero para reemplazar al seleccionado chileno, Mosa negó conversaciones hasta ahora, aunque se la jugó dando nombres de candidatos ‘de peso’.

“Nosotros no hemos llamado a nadie, no se ha instruido a la gerencia deportiva para que hable con alguien porque estábamos esperando la fecha. Está (Matías) Dituro, está Claudio Bravo, está Keylor Navas. Hay muchos arqueros que creemos que tienen las capacidades para tomar el arco de Colo Colo. No es una decisión sencilla”, aseveró.

“No quiero cerrarle las puertas a nadie. Tiene que ser un portero ojalá seleccionado, que haya sido campeón, que haya estado en un equipo grande, que haya estado en selecciones. Tiene que tener esas condiciones, que son las que tiene Brayan”, sentenció.