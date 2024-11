Colo Colo se consagró como el flamante campeón del fútbol chileno, luego de estirar la definición hasta la última fecha junto a Universidad de Chile, cuadro que se quedó a las puertas de llevar el certamen a una final única.

No obstante, eso no se logró -pese a los esfuerzos azules- y el ‘Cacique’ fue el monarca de la Primera División, algo que puso contento no solo al plantel, sino que a todo el pueblo colocolino, incluido uno de sus referentes en el extranjero, Iván Zamorano.

En conversación con TVN, ‘Bam Bam’, charló y entregó su análisis de la recta final realizada por Colo Colo en el fútbol chileno.

La figura de Brayan Cortés y Arturo Vidal

Con relación a eso, Zamorano reveló que “hubo dos factores fundamentales: Brayan Cortés y la unión del equipo, que nunca se preocupó de lo que ocurría externamente. Ahí también creo que fue fundamental Arturo Vidal”.

Mirando de reojo el centenario de Colo Colo, Iván contó una ilusión que tiene directa relación con el cuadro albo.

En sus palabras, Zamorano detalló que “me gustaría llevar al Real Madrid, que juegue con Colo Colo en Chile”.

“Me encantaría que, de alguna manera, se sigan haciendo las cosas bien en Colo Colo y que sea grande no solo a nivel nacional, ojalá ganando otra Libertadores y yo, antes de morirme, quisiera trabajar en Colo Colo”, deslizó.

La victoria de La Roja

Por otra parte, también se tomó el tiempo para hablar de la selección chilena y el triunfo ante Venezuela que fue revitalizante para lo que resta de las Eliminatorias.

Fue ahí donde señaló: “Chile había perdido la identidad. En la interna hubo muchas situaciones que permitieron que Vidal no estuviera, pero son jugadores que marcan diferencias, había una necesidad y, en ese contexto, tienen que estar los mejores”.

No obstante, fue crítico en sus palabras al hablar sobre la nacionalización de algunos jugadores, en específico de Fernando Zampedri.

Con relación a esto, Zamorano destacó que “si bien es argentino, lleva muchísimo tiempo en Chile”.

“No estoy en contra de su nacionalización, pero a veces existe la posibilidad de darle la opción a jugadores como Damián Pizarro, que de alguna manera, para mí tienen que estar”, finalizó.