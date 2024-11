El histórico expresidente de Colo Colo, Peter Dragicevic, celebró como un hincha más la estrella número 34 del Campeonato Nacional alcanzada por la institución el último fin de semana.

“Seguir a Colo Colo como hincha es lo más lindo”, destacó en conversación con Bío Bío Deportes, resaltando que “vas al estadio, ves el partido y si ganan te vas feliz. Si pierdes te vas pateando la perra, pero es solo eso. Es algo ideal”.

Al ser consultado por toda la polémica con La U, que incluyó denuncia de los ‘azules’ para intentar restar puntos al ‘Cacique’, Dragicevic manifestó que “Colo Colo en definitiva ganó porque fue el mejor, La U se farreó sola el campeonato”.

“Y en esto los equipos campeones, como el Real Madrid en Europa, siempre tienen algo más que el resto. Y ese algo más lo tuvo Colo Colo y por eso fue un justo campeón”, acotó.

En cuanto al aviso del cuadro laico de acudir al TAS, Dragicevic sostuvo que “yo soy en esencia deportista, y a mí el deporte me encanta, pero dentro de la cancha. No me gusta la administración, no me gusta pelear cuestiones que se ganan deportivamente por vía administrativa. Es una falta de fair play completa”.

“No me gusta lo que está haciendo Universidad de chile. Creo que se desprestigia, se desacredita. La Chile no perdió porque Almirón le haya dado una instrucción a un ayudante, la Chile no pudo ganar. Y en eso mejor es concentrarse, irse para adentro, pensar que hay cosas que mejorar y tal vez el próximo año pueda pelear el campeonato como este año y, tal vez, ganarlo. Pero no se gana así, es feo“, complementó.

Un centenario albo aterrizado

Peter Dragicevic también se refirió al próximo aniversario de Colo Colo, que en 2025 cumplirá 100 años. En ese sentido, puntualizó que es importante que “uno como dirigente tiene que tener la convicción de que no puede vender ilusiones a la gente”.

Por lo mismo, en cuanto a la opción de pelear la Copa Libertadores, el exdirectivo detalló que “el fútbol chileno hoy está bastantes escalones más abajo que otros países”.

“En términos técnicos, prácticos, lógicos, al final ganan los mejores. Y aquí Brasil está muy por sobre nosotros, Argentina también. Colombia y Ecuador, también están muy potentes. Uruguay ni hablar”, añadió.

Finalmente, Dragicev recomendó festejar “dignamente llegar a los 100 años, hacer una buena competencia interna y dar pelea afuera en lo que podamos. Pero no vender ilusiones. En términos prácticos no estamos en condiciones. Podemos hacer otras cosas, arreglar estadio, hacer replanteamiento de Colo Colo, sobre todo las divisiones menores”.