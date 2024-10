Colo Colo recibirá en un par de horas a Magallanes por la vuelta de de la crucial llave de Copa Chile y para ello, ya cuenta con el retorno de Esteban Pavez, experimentado volante del ‘Cacique’ que retorna a la actividad luego de semanas de ausencia por neumonía.

En específico, el mediocampista que también viste la camiseta de La Roja, fue liberado de la nómina de Ricardo Gareca luego del duelo ante Brasil en el estadio Nacional, esto debido a un fuerte episodio de neumonía que tuvo alejado de las canchas a Pavez.

No obstante, ya se encuentra recuperado para la llave por el campeonato criollo ante La Academia, y en la jornada de ayer, Pavez habló con ESPN y detalló los complicados momentos que debió pasar para estar de vuelta junto al plantel de Colo Colo.

En sus primeras palabras, Pavez comentó que “fue complicado. No conocía lo que era una neumonía, me dio bastante fuerte. Me fui a la clínica y estuve dos días internado”.

Posteriormente reveló que “mi familia estuvo conmigo y se contagiaron de la bacteria, pero no fue fuerte, solo les dio un resfriado. Ya están bien. Yo estoy bien”.

“Fueron días duros, eternos. Me dieron 10 días de licencia sin estar nada, me mató un poco la cabeza, pero ya estoy de vuelta”, indicó.

Por último, aseguró que “falta un poquito, no sé si para titular, pero ya desde el jueves estoy entrenando normal con el plantel”.

“Espero estar (ante Magallanes), si no el domingo, estos dos partidos son una final”, deslizó el jugador que también porta la jineta en el plantel de Jorge Almirón.