El volante de Colo Colo, Carlos Palacios, cuestionó públicamente la manera en que se ha planteado su liberación de La Roja en medio de la última fecha doble de Eliminatorias, tanto de parte de la ANFP como los medios.

La ‘Joya’ llegó hasta La Calera para observar en terreno a sus compañeros en el vital juego pendiente contra el cuadro ‘cementero’. Uno que debió perderse por orden del ente rector del balompié chileno que acusó que el jugador se bajó de manera unilateral del ‘Equipo de Todos’.

“No, no fue unilateral. Yo creo que en el comunicado que mandaron dijeron que no, que yo estaba liberado. Obviamente, yo conversé y me dejaron ir. En ningún momento me pidieron que me quedara”, remarcó.

“Creo que unilateral es cuando uno se va, es cuando solo una persona quiere. Entonces no me parece. Pero lo respeto y ya está”, expresó, acotando que “hoy vine a apoyar a mis compañeros. Dieron lo mejor de ellos, pudimos ganar. Así que feliz”.

En cuanto a su polémica salida de La Roja, Palacios insistió que “me parece injusto, dicen que uno es antipatriota o que se tiró del barco, que aquí que allá. Pero creo que si hubiese sido otro jugador quizás no lo hablarían tanto como lo hacen conmigo”.

“Todos opinan, pero son problemas míos. Yo no te los voy a decir a ti, o tú no me los vas a solucionar. Son problemas personales, que yo tengo, que hay gente que sabe… Lo conversé con la persona que tenía que aclararlo en su momento, que era mi jefe. Él me lo acató, me dio permiso para salir, me dejó salir. Entonces no entiendo cuál es el problema”, añadió.

Finalmente, Palacios lamentó que “todos dicen como que prácticamente yo me bajé. Pero yo conversé con el que tenía que conversar, y él me entendió. O yo encuentro que me entendió, porque decide liberarme”

“Mis problemas los solucioné sábado y domingo. No fui a entrenar a Colo Colo. No fui el sábado, me dejaron resolver mis cosas. Son cosas que usted no saben”, cerró.