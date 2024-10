Colo Colo, uno de los principales candidatos al título del Campeonato Nacional de fútbol, vive un duro revés en sus pretenciones luego de que se informar el castigo contra su director técnico, Jorge Almirón.

El estratega argentino fue sancionado con tres fechas de suspensión luego de vivir un momento de descontrol mientras se disputaba el clásico ante Universidad Católica, duelo que terminó 1-0 en favor de los albos.

Y es que el DT que vio la tarjeta roja por doble amarilla y ‘abandonó’ la cancha a minutos del final del partido.

Fue a los 95′ que José Cabero le mostró la doble tarjeta amarilla y posterior roja, obligándolo a salir del terreno de juego. Pero Almirón no se fue con tranquilidad, ya que tomó de la mano al juez principal del partido y lo apretó con fuerza en un gesto de molestia por la determinación.

No contento con esto, antes de abandonar el terreno de juego, salió aplaudiendo y haciendo gestos a la barra, avivando a la hinchada con 3 minutos para el final del compromiso.

Autocrítica de Almirón no fue atenuante para la sanción

“Al tomar mi mano, el Sr. Almirón me aprieta fuertemente, de manera irracional, desafiante e intimidante, para luego violentamente intentar forzarme a un acercamiento hacia su posición, tras lo cual sujeta con sus dos manos mi brazo y lo intenta jalar o mover de manera violenta”, escribió el juez del cruce en su informe posterior.

Almirón hizo el domingo pasado una feroz autocrítica por su expulsión ante los cruzados, pensando quizás en evitar la eventual sanción.

“Creo que la expulsión estuvo bien, doble amarilla porque me salí de mi zona, me expulsó y perdí la cabeza por el momento. No me puede pasar porque este equipo es muy grande, uno queda exhibido y perjudico al equipo”, expresó a la transmisión oficial.

Incluso, el DT del ‘popular’ pidió disculpas al colegiado por su reacción. “Mis más sinceras disculpas a José Cabero, que hizo un buen arbitraje. No lo haré más, lo digo de verdad, el máximo respeto al árbitro que lo hizo muy bien y yo me equivoqué”, apuntó.

En definitiva, las palabras de Almirón no fueron suficientes y el Tribunal de Disciplina de la ANFP lo sancionó con tres fechas sin poder dirigir a los albos. Y justo en el momento clave del Campeonato.