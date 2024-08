El Tribunal de Ética del CSyD Colo Colo aplicó el Protocolo de Género y declaró culpable a su presidente, Matías Camacho, de la denuncia de maltrato por parte de la exdirectora Mariana Muñoz, quien renunció tras el incidente. Camacho no se conectó a la audiencia virtual y se le acusa de hacer alusiones a la vida privada de Muñoz ante terceros, haberla citado a reunión privada de noche y haberla sujetado de la puerta de su vehículo. El fallo del Tribunal, determinó que las acciones de Camacho provocaron deshonra y menoscabo a Muñoz, por lo que deberá pedir disculpas públicas y será amonestado. Muñoz espera que las disculpas sean realmente públicas y reveló la existencia de una segunda denuncia bajo confidencialidad. Camacho tiene 15 días para apelar la decisión, pero Muñoz duda que lo haga, argumentando que no se presentó a la audiencia. .

Fuerte remezón al interior del CSyD Colo Colo. El Tribunal de Ética de la entidad aplicó Protocolo de Género y decretó culpable a su propio presidente, Matías Camacho, de la denuncia de maltrato en su contra por parte de la exdirectora Mariana Muñoz.

Fue el pasado 4 de junio que Muñoz decidió presentar el recurso contra Camacho. Un poco más de un mes después, el 17 de julio, el Tribunal realizó la audiencia virtual a la que la máxima autoridad no se conectó.

Según los antecedentes del caso, explicados en el fallo, “la denunciante señala que el denunciado en una actividad oficial del Club, esta es el cierre de año de la Escuela Popular David Arellano Moraga, hizo alusión a la vida privada de la denunciante ante terceros en una instancia donde él era la máxima autoridad”.

“Además, señala la denunciada que posterior a finalizar la actividad, el Presidente del Club pide reunirse con ella en las oficinas del club, en dicha situación y estando solo ambas partes, el denunciado habría proferido expresiones donde remarca su nivel jerárquico superior además de haberse alterado y, entre otras, sujetar la puerta del vehículo de la denunciada para que esta no se pudiese retirar de lugar”, agrega el texto.

En el ítem de resolución, los jueces Marcela Cotapos, Felipe González y Sebastián Torres, consideraron que con las pruebas de Muñoz -conversaciones que dan cuenta de la afectación y antecedentes del trato del presidente a otra funcionaria también incluidos en la denuncia- queda “acreditado que las expresiones de Matías Camacho en la actividad de cierre de la Escuela Popular David Arellano Moraga, efectivamente provocan deshonra y menoscabo a la socia denunciante”.

“Este Tribunal, por unanimidad, señala que en virtud de lo establecido en el artículo décimo primero inciso final y su remisión al artículo 28 del Protocolo de Género, el denunciado Sr. Matías Camacho deberá pedir disculpas públicas y será amonestado”, cierra el documento.

“Me subí al auto y me agarró la puerta, forcejeando, me dio susto en verdad”

El resultado del fallo fue un golpe de energía para Mariana Muñoz, quien renunció a su cargo tras el incidente con Camacho. “En realidad fue bien, sorpresivo y gratificante porque es primera resolución del club en 99 años que se toma desde el protocolo de género”, expresó en diálogo con BioBioChile.

Muñoz, además, especificó que existe una segunda denuncia contra el presidente bajo el mismo rótulo, realizada bajo confidencialidad. “Hay que esperar que se determine el fallo de esa, porque igual tenía muchos más antecedentes. Es de una extrabajadora, hay constancias en la inspección del trabajo y se mezcla con todo lo del protocolo de género”.

Por otro lado, la exdirectora del Club Social, recordó sobre su caso que “este hecho puntual yo lo expongo en la asamblea del 25 de mayo y Matías se irrita, y me dice que yo lo lleve a las instituciones formales”, acotando que “en diciembre pasado, en la actividad de cierre del año de la Escuela, al terminar me pide en la tarde, o sea, bien tarde como a las 10 de la noche, que yo me quede a una reunión que yo no tenía programada”.

Aún queda la resolución d la segunda dnuncia, pero esto es un tremendo avance en materia d justicia. Quisiera agradecer a cada persona q creyó en nosotras y dio su muestra d apoyo. ¡Las mujeres colocolinas de ❤️ ya no estamos para callarnos! pic.twitter.com/RaJgWI1IRQ — Mariana Muñoz Vera (@Mariianissssss) August 29, 2024

“Él me llama ese día a la reunión a raíz de unos despidos que ocurrieron y que yo voté en contra, porque les dije al directorio junto a Bárbara -vicepresidenta- que ‘estaba todo cocinado’. Entonces él estaba molesto por cómo yo me expresé. Lo tomó de una manera donde subió la voz, me sacó en cara que yo estaba ahí gracias a él, me habló mal de otros directores y le dije que no correspondía que se hablara de la vida de los trabajadores y las trabajadoras”.

“Entonces fue una discusión, una conversación donde él igual se alteró. En ese momento, ya pasada la hora, le digo ‘sabes es tarde, estoy cansada. Trabajé mucho para esto y me embarraste el día’. Así que cuando me voy a ir, al momento de cerrar la puerta, me empieza a hablar mal de uno de los participantes de mi equipo de trabajo, que fue el que se consiguió el Instituto Barrio Arana y a quién él le había dado agradecimientos, entonces yo le digo ‘bueno, pero me estás hablando mal de él y tú le tuviste que agradecer delante de todos’. Y eso lo puso como un energúmeno, a gritarme”.

“Ahí yo me subí al auto y me agarró la puerta del auto, y ahí ya me empezó a dar como más susto en verdad, y como que le digo ‘yo no voy a hablar así contigo’, y me agarró la puerta del auto, como forcejeando y yo cerré la puerta. Ahí me puse en retroceso y salí, pero él salió detrás mío y me empezó a llamar por teléfono, entonces fue una situación bien compleja”.

En relación con una posible apelación de Camacho al fallo -tiene 15 días para hacerlo-, Muñoz afirmó que “él es tan incierto que no sé si lo hará, pero si apela para mí es un solo una muestra más de que en verdad o sea… ¿Va a apelar a qué? A algo que él ni siquiera se presentó. Entonces no tiene validez. Yo por eso lo hice público”.

Finalmente, sobre la sanción a Camacho, expresó que “sé que por la amonestación me tiene que enviar una carta como indicando que no lo va a hacer más. Yo en este tiempo quiero ver cómo van a ser las disculpas públicas porque no quiero que sean puertas cerradas ni en una audiencia cerrada. Yo quiero que sean públicas”.

Consignar que BioBioChile contactó al área de comunicaciones del CSyD Colo Colo para obtener una declaración de Matías Camacho sobre el tema y se comprometieron a enviarla cuando exista un pronunciamiento. Al momento de esta publicación aún no acontece.