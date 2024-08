Carlos Palacios fue la figura del último triunfo de Colo Colo en el Campeonato Nacional, duelo en donde doblegaron a Ñublense con goles de la ‘Joya’ y de Erick Weimberg.

De hecho, el propio Palacios fue quien le dio una brillante asistencia al lateral para el tanto de la victoria.

Al ser confirmado como la figura del partido, fue entrevistado por TNT Sports tras la victoria ante los chillanejos y tuvo palabras para su frustrado traspaso a Boca Juniors.

En sus palabras, Carlos Palacios admitió que “siempre estuve tranquilo y supe que lo que se viniera para mí sería lo mejor. Estoy feliz y nunca tuve problemas con nadie en el equipo. Sigo defendiendo a Colo Colo feliz de la vida, nunca he estado infeliz porque es el club de mis amores”.

“Vamos a ver lo que depara la vida más adelante. Tanto ir a Argentina como seguir en Colo Colo es un sueño para mí”, aseguró.

El duelo ante Ñublense

Posteriormente habló de la victoria ante Ñublense, momento en que destacó que “fue un partido duro, difícil, a ratos complicado, pero nada, feliz de poder ayudar al equipo y sumar otra importante victoria”.

“Somos un grupo muy unido, muy sano y eso se refleja dentro de la cancha. Creemos que estamos haciendo las cosas bien, llevamos una racha importante y sabemos que tenemos que sostenerla porque queremos pelear todo”, añadió.

La pelea con La U por el Campeonato Nacional

Por último, fue consultado por la disputa con Universidad de Chile por la cima del Campeonato Nacional, momento en donde aclaró que “no me importa, no me interesa”.

“Sabemos que nosotros tenemos que ganar todos los partidos y es lo que venimos haciendo, ganando en el Campeonato, Copa Chile y Copa Libertadores”, finalizó.