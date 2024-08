Con el triunfo de River Plate ante Talleres, por octavos de final de Copa Libertadores, quedó definido que los Millonarios serán los rivales de Colo Colo en la fase de cuartos de final del principal torneo de clubes de América.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo derrotaron al equipo de los chilenos Bruno Barticciotto, Matías Catalán y Ulises Ortegoza por un global de 3-1. Mismo resultado de la llave entre los albos y Junior de Barranquilla, Colombia.

Con esto, el Cacique vuelve a disputar una llave de cuartos de final de Libertadores tras seis años. Además, iguala el registro de Universidad Católica como el equipo chileno con más veces entre los ocho mejores de América: cuatro oportunidades (1991, 1997, 2018 y 2024).

El “problema” a resolver ahora por Colo Colo es la fecha del partido de ida ante River Plate, en el que los albos deben ser locales.

Por ahora, la Conmebol tiene fijado el partido para el 18 de septiembre, a las 17.00 horas -al igual que las otras tres llaves de la fase-, lo que chocaría con la celebración de las Fiestas Patrias en Chile.

Recordemos que en Chile, entre el 18 y el 20 de septiembre, se conmemora un año más de la Primera Junta Nacional de Gobierno celebrada el 18 de septiembre de 1810.

Este evento genera diferentes fiestas a nivel nacional, con grandes aglomeraciones de personas y la consiguiente necesidad de resguardo de seguridad, la que está en manos de Carabineros.

Misma policía que se solicita también pueda estar presente en eventos deportivos de gran convocatoria, como lo supone un partido de cuartos de final entre Colo Colo y River Plate.

Se espera que para el duelo, el Estadio Monumental reciba a más de 40 mil personas.

Federación apela a criterio de la Conmebol para duelo entre Colo Colo y River

Por ahora, como ya está dicho, la Conmebol no ha oficializado la fecha de las llaves de cuarto de final de Copa Libertadores. Por ahora, serían todas el 18 de septiembre a las 17.00 horas, según el sitio oficial del ente que rige el fútbol en Sudamérica.

Ante esto, la Federación de Fútbol de Chile habría solicitado a la Conmebol que el duelo se juegue el 17 de septiembre, y lo más temprano posible, según el periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta.

“La Federación de Fútbol de Chile ya le comunicó a la Conmebol que las autoridades locales solicitan que Colo Colo-River se juegue el 17 de septiembre. Quieren que sea temprano. Hay varios factores: el Superclásico argentino del fin de semana del 21-22. La solicitud está hecha”, aseguró el comunicador a través de X (ex Twitter).

Cabe destacar que las llaves de cuartos de final de Copa Libertadores están integradas por las llaves de Colo Colo vs River Plate; Fluminense vs Atlético Mineiro; Botafogo vs Sao Paulo; y Flamengo vs Peñarol.

Se espera que durante las siguientes horas o días, la Conmebol oficialice la fecha definitiva para las llaves de ida y vuelta (fijada para la semana del 25 de septiembre) de la fase de ocho mejores en Copa Libertadores.