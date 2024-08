Mauricio Isla, lateral de Colo Colo, se mostró más albo que nunca luego del paso a cuartos de final de Copa Libertadores.

El ‘Cacique’ derrotó 2-1 a Junior en Barranquilla este martes y, sumado al 1-0 de la ida, avanzó a la ronda de ocho mejores del certamen continental.

Tras el encuentro, el ‘Huaso’ fue el encargado de hablar en conferencia de prensa, donde dijo “llegué al equipo más grande de Chile, que me recibió de la mejor manera. Yo tengo experiencia, pero también se necesita compañerismo. Me encontré con un buen grupo”.

“En un mes me ha cambiado bastante la vida. Llegué y me tocó jugar el Clásico. Y cuando uno llega a un equipo grande tiene que adaptarse de la mejor manera. Me aceptaron al 100%, los jugadores y el cuerpo técnico”, añadió Isla.

Luego, el lateral recalcó que “cuando me llegó la oferta de Colo Colo fue sorpresiva. Siempre estuve dispuesto de llegar, estoy cumpliendo un sueño. Espero seguir viviéndolo, porque para todos nosotros esto ha sido de lo más bonito”.

Mauricio Isla rebautiza a figura de Colo Colo

Más tarde, en redes sociales, Mauricio Isla comentó una publicación de Lucas Cepeda para rebautizar a la figura del ‘Cacique’.

Cepeda fue clave en esta llave ante Junior, siendo figura en el duelo de ida y marcando uno de los goles en el encuentro de vuelta.

Por lo anterior, cuando el ’32’ de Colo Colo subió imágenes a su cuenta de Instagram, el ‘Huaso’ no dudó en comentarle: “No es Cepeda, es Roberto Carlos. ¡Increíble, amigo!”.