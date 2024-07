Hace casi 5 años, Colo Colo estuvo al borde de perder la categoría en una pésima campaña en el 2020, cuando debieron jugarse la permanencia ante Universidad de Concepción en un duelo donde el ‘Cacique’ logró mantenerse en Primera División.

Una llave que dejó varias polémicas, pero que finalmente terminó por inclinarse a favor del cuadro ‘albo’ elenco que conservó la categoría.

No obstante, nuevos detalles revelan la suplica de algunos jugadores de Colo Colo en aquella ocasión para evitar llegar al partido para definir quien jugaría el encuentro decisivo por la permanencia.

Esto fue revelado por Tomás Alarcón, actual jugador del Cartagena de España que en ese entonces jugaba para O’Higgins cuando igualó la contienda mediante un lanzamiento penal ante Colo Colo el 14 de febrero del 2021 y envió al ‘Cacique’ al choque con la Udec.

En conversación con Revista Dieciséis, Alarcón reconoció que “fue súper incómodo porque tenía en ese club a dos amigos muy cercanos y también a conocidos de la selección chilena”.

“No queremos seguir pasándola mal”

“Uno me dijo ‘Tomi, tíralo afuera, por favor. No te estás jugando nada y nosotros mucho. Por favor, no queremos seguir pasándola mal’. Yo no le respondí nada”, deslizó.

Posteriormente reconoció que “se me acercó Brayan Cortés, porque en la selección siempre me quedaba con él a patear penales”.

“Yo le decía ‘el momento que más me cuesta es cuando estoy nervioso o vamos perdiendo y trato de colocarla al mismo lugar porque es el tiro más seguro que tengo’. Le decía ‘tírate para ese lado, le voy a pegar allá"”, afirmó.

Luego, destacó que “ese día él me dijo ‘acuérdate hueón que yo sé dónde la tiras cuando estás nervioso’. Me puse a reír y no le dije nada. Estaba decidido a pegarle al medio y fuerte, no me iba a arriesgar con él. Después lo comentábamos y nos reíamos”.

Afortunadamente para Colo Colo, en el partido de definición ante Universidad de Concepción, apareció la ‘joya’ Pablo Solari, quien tras una excelente jugada colocó el 1 a 0 que inclinó todo a favor del ‘Cacique’, desatando los festejos y la exhalación profunda tras confirmar que se mantenían en Primera División.