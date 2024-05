Traspasó fronteras. La durísima patada de Alan Benítez sobre Maximiliano Falcón, en los descuentos del duelo por Copa Libertadores entre Cerro Porteño y Colo Colo, estuvo muy lejos de pasar desapercibida.

En Chile y Paraguay la condena fue unánime frente al brutal patadón del defensor del elenco azulgrana, acción que terminó lesionando al ‘Peluca’. “Me duele mucho la rodilla, porque en la jugada se ve, creo que me arrastra el pie. Empecé a gritar porque me asusté por los (ligamentos) cruzados, me dolió mucho”, indicó el central uruguayo.

Y la polémica jugada fue comentada hasta en Inglaterra, específicamente por el prestigioso medio The Sun. “Mire la impactante patada ‘mata-carrera’ y que tiene a los fanáticos exigiendo una prohibición de UN AÑO”, arrancó diciendo.

“Eso es muy violento. Los fanáticos exigen que se le dé al futbolista una ‘suspensión de un año‘ por una entrada de terror que ‘podría haber terminado con la carrera del oponente’”, continuó.

En la misma línea, prosiguió diciendo que “Benítez pareció perder la paciencia con la capacidad del uruguayo para evadir su presión…Y pisoteó la parte posterior de la pierna del jugador de 27 años con sus tacos”.

La crónica continuó apuntando que “el fuerte golpe raspó toda la pantorrilla y el talón de Falcon, dejando a la estrella retorciéndose de dolor en el suelo”.

Para cerrar, The Sun señaló que “los aficionados que miran desde casa piensan que en un durísimo castigo para Benítez. En las redes sociales escribieron: “Brutal. Necesita ser censurado” y “Eso debe ser una prohibición que dure un año”.

Por ahora se cree que Falcón sufrió un esguince de grado 3, por lo que se perderá el último partido del cuadro albo por la primera rueda del Campeonato Nacional.

La brutal entrada contra Falcón

Falcón no es humano, no nació en la tierra. El peluca viene de una galaxia lejana, nadie soporta esa patada sin lesión, nadie!

Peluca es Kryptoniano, y llegó a la tierra en una cápsula espacial. pic.twitter.com/X9uMHldPa6 — Rodrigo Torres León de la Barra (@rtorres11) May 30, 2024