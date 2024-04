Jorge Almirón no aguantó una pregunta sobre los jugadores juveniles Dylan Portilla y Leandro Hernández, ambos elementos enviados a jugar a la Proyección de Colo Colo.

Colo Colo está viviendo momentos complejos en el Campeonato Nacional, luego de encadenar dos duras derrotas en la Primera División, un lapidario 3 a 0 ante Ñublense y en la jornada de ayer, cuando cayeron por 2 a 0 ante Cobreloa en el estadio Monumental.

Los tensiones comienzan a elevarse en el plantel ‘albo’, pero los problemas y dolores de cabeza llegan también desde otra arista, luego de que hace algunos días, Jorge Almirón enviara a dos jovenes jugadores que estaban en el primer equipo a jugar a la Proyección, un movimiento que hasta hoy genera ruido.

Es por eso que tras la dura derrota ante los ‘Loinos’, Almirón fue consultado por la decisión de enviar a Dylan Portilla y Leandro Hernández, algo que desató la molestia y furia del DT ‘Albo’.

Tras la pregunta, Almirón respondió: “¿Qué problema le ves? No entiendo. ¿Crees que son la solución? No sé por qué la pregunta, porque no tiene nada que ver con el partido de hoy”.

“Son chicos que son del club, creo que están con molestias. Yo los subo a entrenar conmigo, pero vienen jugando muchos partidos. Leandro está con una molestia. La consecución de partidos hace que no estén con nosotros”, indicó.

Posteriormente, volvió a recalcar que “no sé por dónde viene la pregunta. No viene de lugar, pero está bien. ¿Te respondí, no?”.

Una dura respuesta de Jorge Almirón, quien comienza a ser apuntado por los hinchas de Colo Colo tras los adversos resultados que se han conseguido en el último tiempo.

Actualmente se encuentran en la décima posición del Campeonato Nacional con 10 puntos y a la misma cantidad de diferencia que el líder exclusivo del torneo, Universidad de Chile, mientras que en Copa Libertadores, se encuentran en la segunda ubicación del grupo A detrás de Fluminense.