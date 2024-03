Arturo Vidal no dejó pasar la oportunidad tras la clasificación a la fase de grupo de la Copa Libertadores y envió sus dardos a todos quienes han hablado de él en redes sociales.

Colo Colo logró una complicada clasificación a la Copa Libertadores, instancia en donde tuvo que batallar ante Godoy Cruz y contra Sportivo Trinidense para conseguir el pase al mejor torneo a nivel de clubes en Conmebol.

Una de las figuras sin dudas de este equipo fue Arturo Vidal, experimentado volante que dijo presente en los duelos antes los argentinos y paraguayos y que puso la calma en momentos de tensión para el ‘Cacique’.

Fue así que tras la victoria y el pase a la fase de grupos, el ‘King’ fue uno de los primeros en hablar ante los micrófonos y fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad de lanzar sus dardos.

En primer instancia, Vidal sentenció que “cuando llegue lo dije y ahora dimos el primer paso, clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores”.

“Era muy importante clasificar a Copa Libertadores”

“Queda mucho, pero creo que este es un gran paso que nos va ayudar mucho a lo que queremos. Este año queremos pelear por todo y creo que era muy importante clasificar a la Copa Libertadores”, indicó.

“Jugamos con equipos muy duros y lo pudimos lograr. Es por eso que creo que esto es muy importante para lo que viene, ahora preocuparse del campeonato, celebrar hoy y ya mañana preocuparse de lo que viene. Realmente este triunfo nos hará crecer mucho”, añadió.

Sus dardos a los periodistas

Fue en ese momento donde aprovechó de lanzar sus dardos a los periodistas, luego de las diversas informaciones sobre sus declaraciones en redes sociales tras la derrota de Colo Colo en el Superclásico ante la U.

Con relación a esto, Vidal sentenció que “ojalá ustedes (los periodistas) se preocuparan del físico de los jugadores. De lo único que se preocupan es de mis redes sociales”.

Sin embargo, posteriormente contestó la pregunta sobre su estado físico al aclarar que “estoy bien. Claramente es difícil después de 5 meses tener tantos partidos. He tratado de parar algunos e irme acomodando, pero siempre complicado. Nunca uno después de tanto tiempo puede jugar al 100%”.

“Claramente trato de apoyar y en los minutos que me da el profe tratar de poner la experiencia y mantener la calma. Todavía no estoy al 100%, pero con el correr de los partidos me voy a sentir mejor”, detalló.

Por último, agregó que “tenemos dos semanas después del duelo de este finde para poder descansar, arreglar la musculatura y después no parar más hasta fin de año”.