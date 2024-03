No hubo declaraciones. Los jugadores de Colo Colo tomaron la decisión de no hablar con la prensa tras el empate 1-1 conseguido en Paraguay ante Sportivo Trinidense, en el cruce de ida por la fase 3 de la Copa Libertadores.

Una drástica decisión del plantel albo que tiene un trasfondo. Los futbolistas del ‘popular’ se encuentran en una disputa con la dirigencia de Blanco y Negro.

De acuerdo a ESPN Chile, la rebeldía de los jugadores en Paraguay se debe a que no existe aún un acuerdo con la concesionaria alba respecto a los premios a recibir por la participación internacional.

Una postura que terminará con una sanción de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Colo Colo deberá pagar una multa, ya que es obligación la presencia del DT y un jugador en la sala de prensa. Solo asistió Almirón.

Además, los jugadores deben atender a los medios de comunicación en la zona mixta después del encuentro, lo que no ocurrió anoche en el Estadio Tigo La Huerta, en Asunción.

