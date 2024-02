El experimentado volante Jaime Valdés ha sido uno de los refuerzos más rimbombantes de Colo Colo en los últimos años. Pese a su destacada carrera en Europa, ‘Pajarito’ siempre quiso vestir la camiseta alba.

Y el mediocampista, hoy de 43 años, contó en diálogo con Dale Albo como se concretó su arribo al ‘Cacique’ en los primeros meses del 2014. Esa se dio sin que la dirigencia alba lo fuera a buscar a Italia.

“Veía que estaban pasando los años y se acercaba el momento del retorno. Obviamente que yo quería solo un equipo. Yo estaba jugando de titular en el Parma, con campañas altísimas. Tenía ofertas de varios equipos importantes y se me estaba terminando el contrato. Tenía 33 años. Entonces dije es ahora o nunca”, indicó.

“Y bueno, lo pensaba todos los días sin comentárselo a nadie. Ni a mi familia. Todos estaban cómodos en Italia, mis hijos tenían el colegio, sus amigos, su rutina. Era complicado”, agregó.

De esta forma, el formado en Palestino detalló el enorme sacrificio que hizo para cumplir su sueño de jugar por el elenco ‘popular’.

“No me llamó nadie. Se acerca diciembre y vienen las vacaciones del receso de invierno en Italia. Ya podía negociar como jugador libre. Voy donde el director deportivo y le digo que quiero volver a Chile. Todavía no había hablado con nadie. Él me dice ‘Jaime, el técnico te quiere. Juegas de titular, quedan seis meses para terminar el contrato’. Yo le digo ‘por lo mismo, quiero volver a Chile ahora. No cobro estos seis meses y me dejan volver”, relató.

“Jugábamos contra el Genoa y después viajaba. (el técnico Roberto Donadoni) Me dice ‘Jaime, cuento contigo, eres un pilar fundamental dentro del equipo. No puedo dejar que te vayas, quiero que te renueven’. Le dije ‘profe, mi sueño es jugar en el equipo más popular de Chile. Si no voy ahora será muy difícil después”, añadió.

Pese a la insistencia del Parma, Valdés ya tenía decidido llegar a Pedrero. “Trató de convencerme, le dije que la decisión estaba tomada y no había nada que hacer. Bueno, si es así, que te vaya muy bien. Llego a Chile y digo ‘ahora qué hago, ¿con quién hablo? Un amigo me dijo que hablara con esta persona. Y él podía llegar a la gente de Colo Colo para tener una oportunidad”, dijo.

“Quiero jugar en Colo Colo, estoy con mi pase libre, tengo todo conversado con el Parma. Necesito sólo que me reciban. Me pregunta por mis pretensiones. Dije que lo único que quiero es este sueldo, un contrato de dos años. El pase se los regalo. Me dice ‘¿cómo? le vas a regalar el pase?’. Sí. No quiero que me digan que no. Regalo el pase, que me hagan un contrato por dos años y firmo”, añadió.

Para cerrar, el actual gerente deportivo y propietario de Deportes Linares reveló que la determinación de jugar por Colo Colo le trajo un gran problema familiar.

“Estábamos en Chile y les digo. Reúno a mi familia y les cuento que llegué a acuerdo con Colo Colo y nos vamos a quedar acá. Ahí empezaron las preguntas. ‘Pero cómo, no nos dijiste antes, están todas las cosas en Italia, los papeles de los niños en el colegio’. Mis hijos grandes no se querían venir. Fue un problema bastante duro… Pero yo estaba feliz. Estaba en las nubes”, sentenció.