El deceso inesperado de Sebastián Piñera no ha dejado a nadie indiferente, luego de que este martes 6 de febrero, capotara su helicóptero en el Lago Ranco, escenario de su muerte a los 74 años.

Tras eso, múltiples eminencias de la política, deporte y diversos sectores que construyen este país, se han volcado a emitir sus condolencias y recordar momentos junto al exmandatario y ahora fue el turno de Claudio Borghi.

El ‘Bichi’, recordó en el programa TST de TNT Sports, momentos que vivió junto al expresidente cuando ambos estaban ligados a Colo Colo, equipo que estuvo bajo su alero cuando fue uno de los máximos accionistas de Blanco y Negro.

En sus declaraciones, Borghi expresó que “quiero darle mis condolencias a su familia”.

“Estoy muy sorprendido y dentro del día, uno escuchó mucha información que no no sabe si creer o no creer, pero lamento mucho lo que sucedió”, indicó.

Sebastián Piñera y Colo Colo en Copa Sudamericana

Fue ahí donde recordó que “cuando fuimos a jugar Copa Sudamericana a Perú contra Coronel Bolognesi y él junto a otro dirigente se pusieron a patear penales en la cancha antes del partido”.

“Entonces, ¿Cómo se le dice al dueño, un gran empresario, que no lo puede hacer?“, sostuvo.

Posteriormente, reveló que “cuando llegó hizo varias preguntas como cuántas canchas habían en el Monumental y cuántos balones teníamos”.

“Escuchó a todo el mundo. Lo sorprendente fue que la información que recibía la transformaba para él”, deslizó.

“Sabíamos que no era hincha del club, pero hizo las cosas bien”

Por otra parte, entregó una anécdota de Sebastián Piñera y su medio de transporte preferido, el helicóptero, mismo vehículo aéreo que fue testigo de su deceso en el Lago Ranco.

Con relación a esto, sentenció que “él quería posar con el helicóptero en la cancha y habían discusiones con el ‘Zorro’ Salinas, que era el canchero. Incluso le pedía estacionarse en otro lado”.

“Sabíamos que no era hincha del club, pero hizo las cosas bien. Fuera de Colo Colo destaco el manejo con el tema de la pandemia. Lo hizo mejor que en muchos lados”, finalizó.