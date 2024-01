Con Arturo Vidal ad portas de arribar a Colo Colo, Claudio Borghi no dudó a la hora de elegir el jugador que debe ceder su espacio para el 'King'.

Claudio Borghi, extécnico de Colo Colo y hoy comentarista de TNT Sports, se refirió al lugar que tendrá Arturo Vidal en el esquema albo ante su inminente fichaje en el ‘Cacique’.

Se espera que en las próximas horas haya novedades en el estadio Monumental y que, las extendidas negociaciones entre el volante y Blanco y Negro, lleguen a su fin.

Pensando en cómo jugará Colo Colo con Vidal en cancha, el ‘Bichi’ no tuvo dudas a la hora de elegir qué jugador deberá ceder su lugar al ex Athletico Paranaense.

Lo anterior, considerado que Leonardo Gil, Esteban Pavez y Vicente Pizarro acabaron siendo los titulares en el oncena alba.

“Para mí, sería en lugar de Leo Gil. Pizarro no puede salir, primero porque es un jugador proyectable, tiene claridades que otro no tiene y no hay motivos para que salga”, aseguró Borghi, defendiendo al canterano albo.

El extécnico del ‘Cacique’ también respaldó a Esteban Pavez para remarcar que Gil es quien debe salir de la titularidad.

“El que está sufriendo con el puesto es Gil, porque no es su posición natural. Pavez por ningún motivo, es titular todos los partidos”, enfatizó el panelista de Todos Somos Técnicos.

“Salvo que tenga otro pensamiento el técnico actual, pero tocar a un capitán y sacarlo de la titularidad es difícil”, agregó el ‘Bichi’.