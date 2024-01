Uno de los jovenes jugadores que se encuentran en el Campeonato Nacional y que ha tenido un gran crecimiento en el último tiempo ha sido sin dudas Damián Pizarro, ariete de Colo Colo que fue sondeado por varios elencos del Viejo Continente, pero desafortunadamente, las ofertas no han llegaron a buen puerto y el atacante se mantuvo en el fútbol chileno.

No obstante, al parecer el interés que despertó en su momento por su fichaje se ha mantenido y ahora, aseguran que tres reconocidos elencos de la Bundesliga de Alemania lo tienen en carpeta para llevarlo hasta Europa.

Según el periodista del Viejo Continente, Christopher Michel, Damián Pizarro está en la órbita de Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach y del Stuttgart .

Así también destaca el comunicador de origen alemán que Pizarro tiene contrato hasta el 2025 con Colo Colo, pero no se descarta una jugada para quedarse con el pase de Damián antes de la fecha estipulada en el vínculo con el ‘Cacique’.

Lo cierto es que sería un gigantesco paso para la carrera del joven delantero de 18 años, ya que en el último mercado de pases estuvo muy cerca de recalar en el Unión Saint-Guilloise de Bélgica, quienes ofertaron cerca de 7 millones de euros por quedarse con el fichaje de Damián Pizarro.

Transfer news: Striker Damian #Pizarro is a great Chilean talent. He is under contract with Colo Colo until 2025. 3 Bundesliga clubs have him on their list: #SVW, #BMG and #VfB. 👇👇👇https://t.co/3AAVNpnFrq

— Christopher Michel (@CMoffiziell) January 1, 2024