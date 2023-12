Carlos Caszely, histórico exjugador de Colo Colo, arremetió contra Blanco y Negro por aun no definir al entrenador albo para la temporada 2024.

En medio del desfile de nombres que han surgido como opciones para la banca del ‘Cacique’, el último de ellos fue el del brasileño Vanderlei Luxemburgo.

Al ‘Rey del metro cuadrado’ le consultaron por la posibilidad del brasileño, pero el exseleccionado no tardó en comentar sus dudas.

“Luxemburgo no creo que venga rápidamente, de la noche a la mañana. Lo veo difícil. Hay que esperar un poco, pero ya no queda tiempo. Están atrasados, pero Colo Colo ha renacido de las cenizas muchas veces”, dijo el exjugador a Sintonía Alba.

“Están mal hechas las cosas y, cuando están mal hechas, la preocupación hay que dejarla atrás porque no hay ningún técnico”, añadió Carlos Caszely.

En la misma línea, el exseleccionado nacional insistió en que “capaz que llegue un técnico, agarre bien el equipo, haga una buena formación y vaya a pelear el campeonato nuevamente. Hablo del Campeonato Nacional, a nivel internacional no podemos engañar al colocolino, es mentira que vamos a ir a ganar una Copa”.

Para cerrar, Caszely remarcó que “el fútbol chileno no da para más. No engañemos al hincha, preocupémonos primero de ganar el campeonato. Ojalá (en Libertadores) pasar una ronda y con eso ya estaríamos felices, no es para más”.

Vale recordar que Colo Colo disputará la fase 2 de Copa Libertadores ante Godoy Cruz de Argentina y, si quiere llegar a zona de grupos, deberá avanzar dos rondas.