Colo Colo sigue en búsqueda de su nuevo entrenador, luego de que Blanco y Negro optara por la salida de Gustavo Quinteros tras el título de Copa Chile.

Desde que el ex Universidad Católica partió desde el Monumental, el desfile de nombres para sucederlo no ha parado y no hay mucha claridad de quién se sentará en la banca alba el próximo año.

Y ahora, de acuerdo a El Deportivo, hay dos nuevos candidatos que figuran en la carpeta del ‘Cacique’.

El primero de ellos es el argentino Luis Zubeldía, de 42 años. El actual entrenador de Liga de Quito viene de ser campeón en el país y también conquistó la Copa Sudamericana.

“Su metodología agrada y en el ‘Cacique’ ilusiona el hecho de que haya puesto en duda su continuidad en el conjunto capitalino, por problemas dirigenciales”, detalló el citado medio.

El otro nombre que suma adeptos al interior del Monumental es del Jaime García, extécnico de Ñublense, aunque la prioridad de Blanco y Negro sigue siendo contratar un estratega extranjero.

Vale señalar que Colo Colo ya ha recibido las negativas de Gabriel Heinze y Gabriel Milito, por lo que la lista inicial de candidatos comienza a disminuir.