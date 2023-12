Las cosas en Colo Colo están cada vez más oscuras y tras perder toda posibilidad de gritar campeón en el Campeonato Nacional, el ambiente se comienza a volver tenso con dardos entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

Hace algunas horas se informó de la reacción del capitán, Esteban Pavez, quien sin filtros apuntó que “hubo muchos problemas extrafutbolísticos y todos los refuerzos han estado lesionados. Si los refuerzos llegan, es para que jueguen”.

“Eso tiene que ver ya con la dirigencia, con Daniel Morón, si sigue el profe (Quinteros) o viene otro profe, no sé qué irá a pasar”, sentenció Pavez.

Declaraciones que se suman a lo expresado por el gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, quien en conferencia de prensa reconoció que “a evaluación la vamos a hacer al final del campeonato, eso lo hemos dicho varias veces, no ha cambiado en nada. A través de los resultados se hacen las evaluaciones. La autocrítica que nos hacemos es que no llegamos a donde queríamos”.

Posteriormente habló de los refuerzos que no fueron gran aporte para el plantel del ‘Cacique’ y fue aquí, donde apuntó a Gustavo Quinteros al reconocer que “no sé si no funcionaron, esa es una responsabilidad del DT que los ve día a día, él los elige. Si yo les hago ese comentario no contrataría técnico, yo me pongo el buzo y como no es así, respeto la función del técnico”.

“No era lo que esperábamos. Partimos con posibilidades de gol, no concretamos y ahí el equipo cayó en apuros y descoordinaciones. Lamentablemente con el gol en contra jugamos muy ansiosos y nerviosos, recibimos otro gol, la expulsión y todo se hizo más difícil”, agregó.

Eso sí, reconoció que la misión ahora es ser el sublíder del Campeonato Nacional al afirmar que “tenemos opciones al segundo lugar, si llegase a perder Huachipato y ganamos nosotros, pero es muy difícil, lo tengo claro. Lamentablemente tenemos que conformarnos con ese cupo que no es el que buscábamos a principios de año”.

Lo cierto es que la temporada está finalizando con Colo Colo fuera de la pelea por el título y ahora, deberá terminar de la mejor forma y con un triunfo cuando enfrenten a Curicó Unido, elenco ya descendido a la Primera ‘B’.