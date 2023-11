Tras varias horas de silencio luego del escándalo de su futbolista Jordhy Thompson, Colo Colo emitió sus primeras palabras por el nuevo episodio de violencia del jugador contra su pareja.

Recordemos que Camila Sepúlveda denunció la última agresión de Thompson, detallando, visiblemente afectada, que “casi me mató”.

Esta tarde, cerca de las 14 horas, el ‘Cacique’ utilizó sus cuentas oficiales de Redes Sociales para referirse a la polémica de una de sus mayores promesas por medio de un breve comunicado de tres puntos.

Lo primero que dice el escrito del cuadro albo, es que “Colo Colo rechaza categóricamente todos los hechos de violencia contra la mujer”.

Segundo, la entidad remarca que “se ha decidido la separación inmediata del jugador del Primer Equipo”.

Tercero, el texto hace hincapié en que “como club hemos apoyado de manera integral al jugador en su recuperación, por lo que lamentamos profundamente los últimos hechos acontecidos”.

El comunicado emanado desde Pedrero no fue bien recibido por sus hinchas en general. Muchos esperaban una sanción más dura, tomando en cuenta que el futbolista incluso podría pasar a prisión preventiva.

Los antecedentes y el duro relato de la afectada

Este hecho de violencia de Jordhy Tompson desató malestar y enojo generalizado. Él mismo ya había enfrentado un proceso judicial por una situación simular con Sepúlveda a principios de año. Esa vez logró una salida alternativa.

Sin embargo, el panorama asoma como más complejo para el deportista esta vez. Según información a la que accedió Radio Bío Bío, Carabineros entrevistó a la mujer durante la madrugada en un edificio de La Florida, donde ella relató que tuvo una discusión con él por celos y que terminó agrediéndola e intentando asfixiarla. El jugador, en tanto, fue encontrado durmiendo y bajo la influencia del alcohol.

Con el paso de las horas, en diálogo con Chilevisión Sepúlveda profundizó que “fue algo muy fuerte, que nunca pensé que me iba a pasar, en donde casi me mató, entonces yo ya no podía más y por eso quise llamar a Carabineros”.

“Es definitivo, porque de verdad que agradezco a Dios que estoy viva. Ayer, mientras me ahogaba, yo no podía respirar y lo único que pensaba era en que me iba a matar, tuve que esperar a que él se quedará dormido para poder salir del departamento”.

Consignar que Jordhy Thompson tiene la audiencia de detención programada para esta tarde. Fiscalía ya decidió solicitar prisión preventiva.