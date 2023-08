Una mujer acusa al portero de Colo Colo, Brayan Cortés, de atropellara y no correr con los gastos del accidente ocurrido hace unos días en San Bernardo.

Brayan Cortés, portero de Colo Colo y de la Selección chilena, está acusado de atropellar a una motociclista y de no querer pagar por los daños provocados en al accidente.

Fue el pasado 17 de agosto cuando, en la comuna de San Bernardo, el arquero impactó el vehículo donde se trasladaba Darling Gaete, específicamente en la intersección de Avenida Calera de Tango con Calle San José de Nos.

Según contó la afectada a 24 Horas, la motocicleta de la mujer acabó en un canal de regadío tras el impacto. En ese momento, el deportista se acercó para ver su estado de salud y la acompañó hasta que llegó una ambulancia.

“Acordamos ‘de palabra’ que él respondería por los daños de la moto”, aseguró Gaete.

La mujer, tras la llegada de familiares, se enteró que el otro involucrado era el arquero de Colo Collo y le tomó una fotografía a su licencia de conducir, documento que no portaba Cortés al momento del accidente.

Brayan Cortés no quiere responder por los cargos

Según el testimonio de Darling Gaete, el futbolista quedó al tanto del presupuesto de los daños y le comentó que costearía los gastos. Pero esa primera postura, cambió radicalmente.

“Le di el valor del presupuesto y me dice que no, que el presupuesto sale fuera de lo que él puede pagar. Digo que ‘la culpa fue mutua, la responsabilidad de los dos’. El presupuesto final de la moto es de $2.700.000 y, en este caso, él me dijo que pagará ‘máximo un millón’. Ni siquiera le cobré gastos médicos”, detalló la afectada.

“Siento que tal vez los dos tenemos responsabilidad, pero no tengo por qué también hacerme responsable de todo”, añadió Gaete.

Brayan Cortés fue contactado por el citado medio, pero su respuesta solo fue “hablen con mi abogado”.